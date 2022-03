Julian Weigls erstes Interview

Von: Thomas Ernstberger

Julian Weigl im Dress des TSV 1860 München. © TSV 1860 München

Dieses Comeback kam überraschend: Nach fünf Jahren Pause berief Bundestrainier Hansi Flick Julian Weigl (26) wieder ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. Und beim 2:0 gegen Israel bestritt der Mittelfeldspieler aus Ostermünchen bei Rosenheim dann auch sein sechstes Länderspiel.

Ich seh‘ den jungen, schlaksigen „Ju“ (Foto) noch genau vor mir, wie er während der Saison 2013/14 aus der Regional­liga-Mannschaft des TSV 1860 München zu den Profis „befördert“ wurde. Ein bisschen schüchtern war er, der Youngster, der es schon mal in die „Bravo Girl“ geschafft hatte. Aber er war gut. So gut, dass ihn der damalige Trainer Ricardo Moniz zur Saison 2014/15 dann sogar zum jüngsten „Löwen“-Kapitän aller Zeiten machte. „Die Binde hat mit dem Alter nichts zu tun“, sagte Moniz damals zu mir im Trainingslager in Bad Häring in Tirol.

Weigl war schnell DER Aufsteiger bei 1860. Und ich erinnere mich noch gut, wie lange meine Kollegin Kristina und ich an die damalige 1860-Pressesprecherin hin­reden mussten, um ausführlich mit dem damaligen U19-Nationalspieler sprechen zu dürfen. Anfang Mai 1984, an einem herrlich sonnigen Frühlingstag, war es endlich so weit: Der junge Löwe stand für das erste Interview seines Lebens bereit – und wir sprachen unten an der Isar ewig lang über sein Leben, seine bisherige Karriere und seine Zukunftspläne.

Weigl verriet, dass er Basti Schweinsteiger und Ilkay Gündogan (mittlerweile sein Nationalmannschafts-Kollege) bewundert, dass Papa Hans sein schärfster Kritiker ist und er beschrieb sich als „pünktlich, zielstrebig und offen.“ Damals ahnte keiner, dass wir gerade das Premieren-Interview mit einem künftigen Nationalspieler, Borussia Dortmund-Star (116 Bundesligaspiele) und Mittelfeld-Chef des portugiesischen Rekord-Meisters Benfica Lissabon (mehr als 70 Einsätze seit 2020) führten.

Acht Jahre ist das schon wieder her. 2019 verließ Julian Weigl nach neun Jahren die Löwen und wechselte in den Westen zum BVB. Der Kontakt ist dann abgerissen. Aber ich hab‘ mich vergangenen Samstag gefreut, Ju wieder im Nationaltrikot spielen zu sehen. Und ich geb’ zu: Ein bisschen stolz bin ich schon, dass er damals mit mir und meiner Reporter-Kollegin sein allererstes Interview geführt hat.