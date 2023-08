Naturschutz vor der Haustür: LBV Landsberg bewertet vogelfreundliche Gärten

Von: Nathalie Schelle

Tipps und Tricks gab´s von Garten-Experte Hans Streicher (l.) bei der Zertifizierung des Gartens von Ludwig Czech in Unterdießen. © Schelle

Unterdießen – Naturschutz beginnt vor der Haustür. Das erkennen immer mehr Gartenbesitzer und leisten ihren ganz eigenen Beitrag zum Artenschutz, indem sie ihren Garten möglichst naturnah gestalten. Dieses Engagement möchten der LBV und das Bayerische Artenschutzzentrum belohnen und zwar mit der Plakette „Vogelfreundlicher Garten“. Wer die an seinem Haus anbringen will, meldet sich auf der Website des LBV zur Zertifizierung an. Auch im Landkreis Landsberg haben einige diese Chance genutzt.

„Im Landkreis sind bereits 61 Gärten bewertet, 40 sind noch angemeldet“, erklärt Eva Krüger vom LBV Landsberg kurz vor der Zertifizierung eines hoffentlich vogelfreundlichen Gartens in Unterdießen. Das Projekt wurde auf drei Jahre begrenzt, dieses Jahr ist das zweite, führt Hans Streicher, auch vom LBV Landsberg, weiter aus. In dieser Kreisgruppe gebe es 18 Bewerter, die immer paarweise die Gärten zertifizieren. Krüger und Streicher sind heute für den Garten von Ludwig Czech in Unterdießen zuständig.



Bevor die Bewertung des Gartens beginnen kann, muss Czech eine Einverständniserklärung ausfüllen, damit der Garten überhaupt bewertet werden darf. Danach folgen einige Fragen. „Nutzen Sie Pestizide, einen Mähroboter oder haben Sie unnötig versiegelte Flächen?“ Das sind Teilaspekte der sogenannten Ausschluss-Kriterien. Erfüllt der Garten von Czech einen dieser Punkte, kann keine Bewertung durchgeführt werden. Diese Kriterien sind aber schon bei der Anmeldung auf der Website des LBV einzusehen. Dann folgen die Muss-Kriterien. Die be­inhalten Insektenvielfalt, Früchte, Beeren oder Samen, Nistmaterial und eine Wilde Ecke. Zwei dieser Kriterien müssen für eine Zertifizierung vorhanden sein – ebenfalls auf der Website einzusehen.



Blick fürs Detail

Czech ‚besteht‘ die Fragen und die eigentliche Zertifizierung folgt. Die Bewerter gehen mit dem Besitzer durch den Garten und begutachten alles, auch das kleinste Detail. So entdecken sie beispielsweise eine Wespenspinne im hohen, bewusst nicht abgemähten Gras oder ‚scannen‘ den Garten gleich nach der sogenannten Wilden Ecke, einem naturbelassenen Fleck im Garten, der die Biodiversität fördert und Schutz und Lebensraum für Insekten schafft. Auch so manche Verbesserungsvorschläge gibt es vom Garten-Experten Streicher. So könne Czech beispielsweise aus einem Baum, in dem ein Vogelhäuschen hängt, ein paar Äste entfernen, damit die Vögel das Häuschen besser ansteuern können.



Nach der Besichtigung des Gartens ziehen sich Krüger und Streicher für die Bewertung zurück. Hierbei hilft ein Fragebogen der vom Bayerischen Landesamt für Umwelt erstellt wurde. Bei insgesamt sechs Kriterien und den sogenannten Plus-Kriterien, wie zum Beispiel ein Efeu mit Blüten und Früchten oder ein offenen Kompost, muss der Gartenbesitzer eine „gewisse Anzahl an Punkten“ erreichen, um die Zertifizierung zu erhalten.



Mit weit mehr als der nötigen Punktzahl hat Ludwig Czech die Bewertung bestanden und bekommt von Krüger und Streicher die Plakette „Vogelfreundlicher Garten“ überreicht. „Es war sehr informativ für mich und es ist eine tolle Sache vom LBV“, erklärt der Gartenbesitzer. „Garteln und Vögel schauen“ seien seine Hobbys. Die Plakette bekäme jetzt einen prominenten Platz am Haus.



Wer seinen Garten noch zertifizieren lassen möchte, kann sich bei der Website des LBV anmelden.