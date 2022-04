Gaudi-Versteigerung: Heimatverein Dießen löst sein Archiv auf und hilft der Ukraine

Von: Dieter Roettig

Teilen

Humorvolle Versteigerung von Restposten aus der Sammlung des Heimatvereins wie hier ein „Paravant ohne Bespannung“. Auf dem Bühnenwagen die Auktionatoren Fabian Weiß, Katalin Fischer und Matthias Rodach. Immerhin 1.200 Euro für die Ukraine-Hilfe kamen zusammen. © Roettig

Dießen – Da es mit dem seit vielen Jahren immer wieder geforderten Heimatmuseum wohl nichts mehr wird, hat die neue Vorstandschaft des Dießener Heimatvereins Fakten geschaffen. Wertvolle Teile der über fast einhundert Jahre gesammelten Exponate gingen in das Rathaus-Archiv, in auswärtige Museen und Sammlungen oder zur Oberen Denkmalschutzbehörde. Historisch gesehen unbedeutende Gegenstände, die aber dennoch kurios und schmuckvoll sind, kamen jetzt bei einer humorvollen Versteigerung in den Seeanlagen unter den Hammer. Der Erlös von 1.200 Euro kommt der Ukraine-Hilfe zugute.

Gestaltet hatte die Versteigerung Regisseurin Katalin Fischer mit ihrer Theatergruppe „Die Virtuelle Companie“. Sie selbst und Kollege Fabian Weiß agierten als Auktionatoren, die mit viel Fantasie selbst den unscheinbarsten Gegenständen eine belustigende bis makabre Historie einhauchten. So diente ein Weidenkorb früher angeblich bei einer Guillotine zum Auffangen der geköpften Häupter.



Zwei Wachsköpfe „mit Echthaar“ zur Veranschaulichung wurden sogleich von Ex-Gemeinderat Rudolf Gleißl für einen Fünfziger ersteigert.



Einen Schirmständer datierte Katalin Fischer einfach in die Zeit von Maria Theresia zurück ebenso wie zwei alte Kinderlätzchen in das ferne Vor-Mao-China. Über vierzig Exponate mit dem Siegel „Kitsch und Krempel“ fanden bei der zweistündigen Auktion neue Besitzer, wobei die Aufrufe teils mit 50 Cent losgingen und sich bis zu mittleren zweistelligen Beträgen hochsteigern ließen: Holzfiguren, Säbel, Dolche, Karaffen ohne Hohlraum, Gießbestecke, ein Pfannenknecht und eine Narrenschelle, ein Getreidemaß, ein Paravant ohne Bespannung oder drei „Möchtegernmeißen“-Rosenkerzenhalter.



Dabei auf dem Bühnenwagen auch Matthias Rodach, der erste Vorsitzende des Heimatvereins Dießen. Er führte Protokoll und nahm telefonische Gebote entgegen. Nach den jeweiligen Aufrufen marschierten die jungen Auktionshelfer Fanny Arnold und Chaya Frölking mit den Exponaten zum Begutachten durch die Zuschauerreihen, die sich mit einsetzendem Regen lichteten. Beim Seekiosk und vor dem ADK-Pavillon fanden die Hartgesottenen Unterschlupf.



Unter den Besuchern waren auch die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler, Schacky-Park-Vorsitzende Christine Reichert oder Malerin Annunciata Foresti mit vielen Künstler-Kolleginnen und –Kollegen.



Vor knapp hundert Jahren schon hatte die damalige Vorstandschaft des Dießener Heimatvereins die ehrgeizige Idee, im Taubenturm ein Heimatmuseum einzurichten. Um 1935 wurde das für kurze Zeit Realität, bis die Aktivitäten des Vereins während des Zweiten Weltkriegs zum Erliegen kamen. Die Exponate wurden im Stall des Traidtcastens eingelagert, der heutigen Kirche St. Stephan.



Von dort kamen sie zurück auf den Dachboden des Taubenturms. Auf Dauer war das aber kein Ersatz für eine sachgerechte Lagerung. Also entschied man sich für die Auflösung und eine Weitergabe „in geeignetere Hände“. Wie das Museum für Hinterglasmalerei in Seehausen oder das Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Historische Trachten gingen an das Zentrum für Trachtengewand in Benediktbeuren.