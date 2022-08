Premiere im BVZ Denklingen: Endlich weider Hoamatabend

Von: Toni Schwaiger

Auch die Rottbachtaler Rott waren beim Treffen der Plattlergruppen des Lechgaus im Denklinger Bürger- und Vereinszentrum dabei. © Wölfle

Denklingen – Da war es plötzlich, das Gaufest-Gefühl. Beim Treffen der Plattlergruppen des Lechgaus in der Denklinger Gemeindehalle sah man in ausschließlich glückliche Gesichter und erlebte einen Abend, als hätte es nie eine Pause gegeben. Ja, es war eigentlich ein Hoamatabend, wie man ihn kennt und sich so lange gewünscht hat.

15 Plattlergruppen aus dem gesamten Lechgau zeigten, dass sie nichts verlernt haben. Ob beim Bänklertanz, bei der Kreuzpolka, dem Sterntanz und den verschiedensten Plattlern – nicht nur die Freude, endlich wieder auftreten zu können, war groß, sondern auch das Können aller überzeugte. „Es ist so schön, euch alle hier zu sehen“, begrüßte Gauvorstand Franz Multerer sichtlich gerührt „seine“ Trachtler, die die gesamte Halle des Bürger- und Vereinszentrums (BVZ) besetzt hatten, und ab der ersten Minute für eine grandiose Stimmung sorgten.



Zwischen den Tänzen und Plattlern schnalzten die Goaßler aus Steingaden unter großem Applaus in die Trachtler-Ohren. Ein rauschendes Finale gab es dann mit dem traditio­nellen Burschen­plattler. Ein Gänsehautmoment, bei dem Denklingens Bürgermeister Andreas Braunegger kurzzeitig um die Statik seiner BVZ-Halle bangen musste.



Doch damit war es noch lange nicht vorbei. Bis in die späten Nachtstunden hinein spielte die „Senfkristall“-­Musik zum Tanz auf und die Trachtler nutzten die Gelegenheit ausgiebig. Eben wie bei einem „gscheiten Hoamatabend“.

Christine Wölfle