Ausstellung

KZ-Befreiung vor 77 Jahren: »Erinnerung darf nie enden«

Von: Ulrike Osman

Die Kranzniederlegung für die Opfer des Naziregimes in der Welfenkaserne. © Bundeswehr

Landsberg/Kaufering – „Ich habe heute die ganze Bestialität dessen gesehen, was eines der schrecklichen Konzentrationslager der Nazis war“, schrieb Albert Gaynes Ende April 1945 in einem Brief an seine Frau Debbie in New York. Aus jeder Zeile des achtseitigen Briefes spricht das Entsetzen über den menschenverachtenden Horror, den der US-Leutnant mit eigenen Augen sah. Er schildert den Anblick der Toten, der Gefolterten, der wenigen Überlebenden, die nur noch aus Haut und Knochen bestanden. „Debbie, ich hoffe, Du wirst niemals das sehen, was ich bis zu meinem Tod vor Augen haben werde.“

Es war das KZ-Außenlager Landsberg-Kaufering, über das Gaynes schrieb. Er war einer der US-Soldaten, die am 27. April 1945 das Lager befreiten. Heute beherbergt die von den KZ-Häftlingen in Schwerstarbeit errichtete Bunkeranlage auf dem Gelände der Welfenkaserne einen Gedenkraum, in dem jedes Jahr der Opfer der Nazi-Verbrechen gedacht wird.



Zum 77. Jahrestag der Befreiung konnte die gemeinsame Veranstaltung von Bundeswehr, Stadt Landsberg und Marktgemeinde Kaufering nach den Corona-Jahren erstmals wieder in Präsenz stattfinden – mit vielen Ehrengästen, unter ihnen Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Vertreter des öffentlichen Lebens, der Bundeswehr und der Geistlichkeit. Für einen würdigen musikalischen Rahmen sorgte das Schülerblasorchester St. Ottilien unter der Leitung von Hans-Günter Schwanzer.



Kerzen erhellten den Weg durch den langen Gang in die Untertageanlage – diesen Ort, „der heute noch an finstere Zeiten erinnert und der umso schrecklicher wird, je mehr man sich mit seiner Baugeschichte befasst“, wie der Vizepräsident des Bayerischen Landtags Karl Freller sagte. So viel Stahl wie im Eiffelturm steckt darin. Das Bauwerk hält noch heute die Gebeine von Menschen gefangen, die auf dem nassen Beton ausrutschten und nicht gerettet wurden.



Stätten wie diese – Stätten der Opfer – gelte es zu erhalten, und zwar so authentisch wie möglich, forderte Freller. „Die Erinnerung darf nie enden.“ Der Appell wird umso dringlicher, da die Zahl der Überlebenden und Zeitzeugen abnimmt. Einer von denen, die noch da sind, ist Abba Naor. Trotz seiner mittlerweile 94 Jahre reist er jedes Jahr zu den Gedenkveranstaltungen und spricht vor Schulklassen über seine Erinnerungen an die Außenlager Kaufering und Utting. Bis heute verfolgen ihn die Gräuel von damals.



Nach der Befreiung blieb der damals 17-Jährige noch bis Ende 1945 in Landsberg und ging dann nach Israel. Sein Vater war dagegen. Es werde dort Krieg geben, warnte er. Doch der Sohn ging trotzdem. Er wisse, was im Krieg passiert, beschied er seinem Vater. Aber in Israel werde er wenigstens die Möglichkeit haben, „wie ein Mensch zu sterben“.



Oft sind es bereits die Kinder von Holocaust-Überlebenden, die die Erinnerung weitertragen. So wie Talia Landsman, Tochter des 2011 verstorbenen Chaim Melech. Ihrem Vater sei es um den Geist der Versöhnung zwischen den Nachkommen von Opfern und Tätern gegangen – dieser Mission widmete er seine letzten Lebensjahre. „Mit seinem Tod hat er sie mir übertragen“, so Landsman. Seitdem komme sie jedes Jahr nach Bayern. „Es liegt an uns, diese Geschichten der nächsten Generation zu erzählen – in Israel und Deutschland.“



Enkelin eines Holocaust-Opfers ist die jüdisch-amerikanische Künstler Yardena Donig-Youner. Sie war auch eine Freundin von Debbie Gaynes, Adressatin des eingangs erwähnten Briefes. Aus ihm hat Donig-Youner die Ausstellung „A Letter to Debbie“ gemacht, die im Rahmen der Gedenkfeier eröffnet wurde.



Die Briefseiten werden auf großen Tafeln wiedergegeben, unterlegt mit Kopien von Originalfotos der Lagerbefreiung. So liest man zuerst den Text, bevor man im Hintergrund die Bilder entdeckt. Der Bremer Historiker Jörg Wollenberg hat die Ausstellung 1999 nach Deutschland geholt und sie nun als Dauerleihgabe dem Gedenkort in der Welfenkaserne zur Verfügung gestellt.



Dass Gaynes am Ende des Briefes vor zukünftigen Faschisten warnt, hat eine neue bedrückende Aktualität erhalten. Darauf nahm auch Militärpfarrer Hans-Jürgen Hoeppke Bezug, der gemeinsam mit Rabbiner Steven Langnas und Pfarrer Gregory Herzel den geistlichen Teil der Gedenkfeier gestaltete. Doch das Zusammensitzen, gerade an einem früheren Ort des Grauens, „macht uns stark für das Aufstehen für Frieden, Freiheit und Wahrheit“.

Ausstellung

Führungen durch die Ausstellung „A Letter to Debbie“ werden über die VHS in Landsberg und Kaufering angeboten. Gruppen von zehn bis 15 Teilnehmern können sich auch direkt bei der Militärgeschichtlichen Sammlung „Erinnerungsort Weingut II“ (Tel. 08191 / 911 1019) anmelden. Eine Aufzeichnung der Gedenkveranstaltung zum 77. Jahrestag der Befreiung der Außenlager Kaufering/Landsberg ist auf YouTube zu sehen (Suchbegriff Welfenkaserne Landsberg).