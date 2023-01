Gedenktag in Landsberg am 27. Januar

Von: Susanne Greiner

Teilen

Das Mahnmal in der Neuen Bergstraße in Landsberg erinnert an den Todesmarsch jüdischer Häftlinge des KZ-Kommandos Landsberg/Kaufering nach Dachau Ende April 1945. © Schwaiger

Landsberg/Kaufering – Es ist eine gemeinsame Gedenkveranstaltung der Stadt Landsberg und der Gemeinde Kaufering, die am Freitag, 27. Januar, um 11 Uhr mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal an der Neuen Berg­straße stattfindet. Gedacht wird der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, vor allem der Opfer der Außenlager des KZs Dachau bei Kaufering.

Der Tag soll dabei symbolhaft an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 1945, vor 78 Jahren, erinnern. Auschwitz, der Name der polnischen Stadt westlich von Krakau, ist zum Inbegriff eines Völkermordes ohnegleichen geworden. „Wie kein anderer Name steht Auschwitz für eine Schuld, die nicht vergeben werden kann und die nie vergessen werden darf“, so OBin Doris Baumgartl, die zusammen mit Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger einen Kranz am Mahnmal niederlegen wird.

Mit der Kranzniederlegung folgen Stadt und Markt dem Aufruf Dr. Roman Herzogs, der 1996 als damaliger Bundespräsident den 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erklärte. Da sich die KZ-Außenlager auf der Flur der Stadt Landsberg und der Gemeinde Kaufering befanden, wird die Gedenkveranstaltung von beiden Kommunen durchgeführt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, an der Gedenkfeier teilzunehmen.