Geflüchtete im Landkreis Landsberg: Container und Turnhallen?

Von: Sabine Fleischer

So sah es 2015 bei der Unterbringung von Geflüchteten in der Lechturnhalle aus. Die Belegung von Turnhallen könnte auch demnächst wieder nötig werden. © Greiner

Landkreis – Alle zwei Wochen kommt ein Bus mit 50 Geflüchteten an der ehemaligen Soccerhalle in Kaufering an. Der Landkreis erfüllt damit nach Angaben des Pressesprechers des Landratsamts Wolfgang Müller momentan 90 Prozent seiner Quote. In ein paar Wochen drohen Turnhallen-Belegungen, um alle unterbringen zu können.

Die „Drehscheibe im Landkreis für Asyl-Zuweisungen der Regierung von Oberbayern“ nennt Müller die Kauferinger Soccerhalle. Von dort aus würden die Geflüchteten dahin gebracht, „wo noch Luft ist“, zur Zeit noch in den Fliegerhorst Landsberg bei Penzing. Eine Ablehnung der Unterbringung im Landkreis Landsberg sei nicht möglich.



„Wir befinden uns im Dauerkrisen-Modus: nach Corona und Energie jetzt eine neue Flüchtlingskrise“, stellt Müller fest. Seit Oktober seien circa 450 Geflüchtete in Landsberg angekommen – und es sei kein Ende in Sicht. Zur Zeit lebten hier gut 1.000 Asylbewerber und 1.200 Ukraine-Flüchtlinge. Der Landkreis müsse sich auf ein „stürmisches Frühjahr“ einstellen, minimum 100 Leute pro Monat zusätzlich. Eine Koordinationsgruppe ‚Asyl‘ sei eingerichtet.



Das große Problem: der fehlende Wohnraum – wohin mit den Flüchtlingen, die meistens aus Afghanistan, Syrien, Kosovo und Nordmazedonien stammen? Menschen aus der Ukraine seien im Moment nicht der Hauptanteil bei den Neuankommenden, suchten aber auch Unterkünfte, erklärt Müller. Wer Wohnraum hat, solle sich bei Andreas Schwan unter Telefon 08191/129-1395 oder per Mail andreas.schwan@lra-ll.bayern.de melden.



Momentan richte der Landkreis noch zwei, drei Gebäude auf dem Fliegerhorst her, so Müller. Danach sei das Limit an verfügbaren Wohnraum erreicht. Dann müssten wieder Turnhallen belegt und Container oder Zelte aufgebaut werden. Man sei bereits mit der Stadt in Verhandlungen für die nötigen bebaubaren Grundstücke. Bei der Betreuung setze man neben den eigenen Verwaltungskapazitäten – die nahezu erschöpft seien – vor allem auf die 28 ehrenamtlichen Helferkreise im Landkreis.