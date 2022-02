Geflügelpest bei Wildvögeln im Landkreis Landsberg

Bei fünf am Lech tot aufgefundenen Schwänen ist das Geflügelpest-Virus nachgewiesen worden. © Symbolfoto: Panthermediea

Landkreis – Im Landkreis Landsberg ist bei mehreren Wildvögeln die Geflügelpest nachgewiesen worden. Nach Angaben des Landratsamtes handelt sich um den ersten Nachweis in der Region. Das hat Konsequenzen für Geflügelhalter: Das Landratsamt hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die eine Stallpflicht für Geflügelhaltungen entlang des Lechs mit mehr als 50 Tieren vorschreibt.

Die amtliche Feststellung der „Hochpathogenen Aviären Influenza“ – oder auch Geflügelpest – durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) erfolgte vergangenen Donnerstag: Bei insgesamt fünf an den Lech­staustufen 15 und 18 tot aufgefundenen Schwänen ist das H5N1-Geflügelpestvirus nachgewiesen und bestätigt worden, so Landratsamt-Pressesprecher Wolfgang Müller.



„Insbesondere am Lech überwintern viele Wasservögel, was auch in den letzten Jahren immer wieder zu Ausbrüchen der Geflügelpest bei Wildvögeln geführt hat“, erklärt der Leiter des Veterinäramtes Dr. Michael Veith. Weil davon auszugehen sei, dass sich das Vogelgrippevirus auch dieses Jahr wieder am Lech ausgebreitet habe, verfüge der Landkreis per Allgemeinverfügung (gültig seit dem 4. Februar) eine Stallpflicht für Geflügelhaltungen entlang des Lechs mit mehr als 50 Tieren.



Der Lech stelle ein großes Brut- und Rastgebiet von Wildvögeln in Süddeutschland dar. Gerade Wasservögel seien bei der Verbreitung der Erreger besonders relevant, erläutert Veith. Daher seien ufernahe Regionen, in denen viele Wasservögel vorkommen, brüten oder rasten, von besonderer Bedeutung – und der Lech somit Risikogebiet. Kontakte von Hausgeflügel mit Wildvögeln, insbesondere wildlebenden Wasservögeln, müssten unbedingt verhindert werden. Da mittlerweile gesichert sei, dass eine Gefährdung der Nutztierbestände hauptsächlich über den Auslauf im Freien bestehe, könne die Gefahr eines Ausbruchs in größeren Betrieben durch die Anordnung der Aufstallung wirkungsvoll reduziert werden, so Veith.



Alle Betriebe entlang des Lechs mit mehr als 50 Tieren habe das Veterinäramt bereits informiert. In Hobbybeständen seien dagegen nur geringe wirtschaftliche Schäden zu befürchten. Dennoch werde auch Hobbyhaltern empfohlen, ihre Tiere möglichst im Stall zu halten oder – etwa durch Überdachung und Umzäunung – so zu sichern, dass der Kontakt mit Wildvögeln vermieden wird.



Das Veterinäramt bittet, verendete oder erkrankte Wildvögel nicht anzufassen oder mitzunehmen, sondern diese direkt zu melden, Telefon: 08191-1291374. Infos zur Allgemeinverfügung unter: www.landratsamt-landsberg.de.