Klinikum Landsberg erzielt 2022 Gewinn

Von: Susanne Greiner

Ein gutes Jahr fürs Klinikum Landsberg - zumindest im Vergleich zu anderen Kommunalunternehmen. © Archivfoto: Klinger

Landsberg – Das Jahresergebnis für das Klinikum ist solide, informiert das Kommunalunternehmen. „Bei einem Gesamtumsatz von rund 60 Millionen Euro wurde ein Gewinn von 134.000 Euro erzielt“, so Pressesprecherin Regina Miller. Im Vergleich zu den Defiziten anderer Krankenhäuser sei das ein „bemerkenswertes Ergebnis“.

Auch Klinikumsvorstand Marco Woedl weiß von den Problemen anderer Kliniken, und deren teils „zweistelligen Millionen-Defiziten“. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft melde, dass nur 20 Prozent der Kliniken in Deutschland ein positives Jahresergebnis erwarten. Mehr als jedes zweite Krankenhaus gehe für dieses Jahr von einer noch schlechteren wirtschaftlichen Lage aus. Nur noch sechs Prozent der Krankenhäuser beurteilten demnach ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als gut. Umso mehr danke er „der Arbeit und dem harten Engagement der Belegschaft“, so Woedl. Das Klinikum verzeichne Zuwächse vor allem in den Fachbereichen Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Kinder- und Jugendmedizin gegeben, aber durch die gestiegene Auslastung der Premiumstation.



Die Anzahl der Mitarbeiter sei von 523 im Vorjahr auf 534 Vollzeitkräfte gestiegen. Letztes Jahr habe man im Klinikum 12.500 stationäre Patienten bei einer durchschnittlichen Verweildauer von fünf Tagen behandelt – ebenfalls mehr als 2020 und 2021, so Woedl. Auch Landrat Thomas Eichinger lobte das Klinikum für sein finanzielles Ergebnis, das schließlich auch die Finanzen des Landkreises entlaste.



Dennoch habe es Herausforderungen gegeben, so Woedl: der Anstieg der Energiekosten, die Inflation „und die anstehenden Tarifabschlüsse von Marburger Bund und ver.di“. Man habe deshalb bereits die Fachbereiche Unfallchirurgie/Orthopädie und Innere Medizin umstrukturiert und ein „umfassendes Energiekonzepts für die zukünftigen Bauprojekte“ entwickelt.