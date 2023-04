Dank Top-Trio: Landsberg besiegt die kleinen Löwen

Von: Thomas Ernstberger

Volle Kanne: TSV-Spielertrainer Sascha Mölders (am Ball) erzielte gegen die „kleinen Löwen“ den 3:2-Siegtreffer. © Ernstberger

Landsberg - War das die Trendwende? Fußball-Bayernligist TSV Landsberg hat am Samstag nach 0:2-Rückstand 3:2 gegen die Zweite des TSV 1860 München gewonnen und kletterte nach dem zweiten Saisonsieg vom 6. auf den 5.Tabellenplatz. Jetzt freuen sich die Landsberger auf das Ostersamstags-Gastspiel bei Tabellenführer SV Schalding-Heining.

„Ich muss der Mannschaft großen Respekt zollen. Sie hat Charakter gezeigt, das Spiel gedreht, alles abgerufen und trotz Unterzahl in den letzten 15 Minuten den Sieg heimgefahren. Da kann man schon von einer Trendwende sprechen.“ TSV-Spielertrainer Mike Hutterer war nach dem 3:2 gegen die „kleinen Löwen“ so richtig happy. Logisch, denn zunächst hatte es vor 640 Zuschauern im 3C-Sportpark ganz nach der nächsten Enttäuschung ausgesehen.



Bereits nach 22 Minuten führten die Gäste durch Tore von Samir Neziri (15.) und Mason Judge (22.) mit 2:0. „Das war nicht gut verteidigt“, sagt Hutterer. Aber dann schlugen die Landsberger (ohne die angeschlagenen Alex Benede und Steffen Krautschneider) zurück – und holten sich dank ihres „Top-Trios“ drei Punkte.



• Timo Spennesberger (25): Wenn der Niederbayer zum Elfmeter antritt, trifft er auch. Gegen seinen Ex-Club 1860 II verwandelte er bereits den fünften Strafstoß in dieser Saison (26.), nachdem er selbst von Keeper Joey Brenner von den Beinen geholt worden war. Es war „Spennes“ Saisontreffer Nummer acht, damit ist der Mittelfeldmann, über die ganze Spielzeit gesehen einer der besten Landsberger, auch zweitbester TSV-Torschütze. Mit elf gelben Karten liegt der Elfer-Spezialist auch in dieser Wertung vorne.



• Daniel Leugner (27): „Er ist der beste Spieler der Bayernliga“, schwärmte 1860-Trainer Frank Schmöller vor dem Spiel von seinem ehemaligen Pullacher Schützling. „Leuges“ zeigte, dass der Ex-HSV-Profi da gar nicht so falsch liegt. Gegen die Zweite des Drittligisten stand Leugner erstmals nach seiner neunmonatigen Verletzungspause (Knie-OP) in der Startelf – erst sein dritter Einsatz im TSV-Trikot. Der Mittelfeldspieler krönte seinen Klasse-Auftritt mit dem Tor zum 2:2 (40.), bereitete zudem den Siegtreffer mit der Hacke vor. Hutterer: „So eine Leistung nach der langen Pause – jetzt sollte jedem klar sein, warum wir ihn unbedingt wollten.“



• Sascha Mölders (38): „Mit gefühlten 200 km/h“ (Hutterer) nagelte der ehemalige 1860-Profi den Ball in der 62. Minute aus 18 Metern mit Links zum 3:2 ins Löwen-Tor. Es war im 26. Spiel der 23. Saisontreffer des Spielertrainers, der damit die Torjägertabelle der Bayernliga Süd weiter vor Deisenhofens Ex-Löwe Nico Karger (20 Treffer) anführt. Das ist eine absolute Top-Quote!



Weniger erfreulich: Links-Verteidiger Alessandro Di Rosa (22) flog in der 75. Minute nach einem Foulspiel vom Platz – die erste Rote für einen TSV-Spieler in dieser Saison. „Ein bisschen übertrieben, eine sehr harte Entscheidung nach Di Rosas erstem Foul in diesem Spiel“, urteilte Hutterer. „Das ist natürlich ärgerlich für uns, weil er damit am kommenden Samstag fehlt.“



Da müssen die Landsberger um 17 Uhr beim souveränen Spitzenreiter Schalding-Heining (zuletzt 1:1 im Topspiel in Kottern) ran. Die Truppe, die in Passau spielt, hat aktuell zwölf Punkte mehr auf dem Konto als die Landsberger und sind auf dem besten Weg, den sofor­tigen Wiederaufstieg in die Regionalliga zu schaffen. Hutterer sagt: „Wir können befreit aufspielen, da wir nicht als Favorit hinfahren.“ Er ist sicher: „Wenn wir wieder so eine Leistung wie gegen 1860 bringen, werden wir was mitnehmen. Wir freuen uns auf Samstag – für solche Highlights spielt man Fußball.“



Im Hintergrund laufen aktuell die Verhandlungen mit den Spielern. Nach Informationen des KREISBOTEN ist der erste Sommer-Abgang fix. Abwehrspieler Luca Wollens (22), der in dieser Saison bislang erst auf zehn Einsätze kam, steht vor einem Wechsel zu Landesligist FC Kempten.