Das Bürgerbegehren

Gegen ein geplantes Pflegeheim in Egling regt sich Widerstand

Von: Susanne Greiner

So könnte laut den Initiatoren des Bürgerbegehrens das vom Investor bisher geplante Pflegeheim in Egling (rote Dächer) laut den Initiatoren des Bürgerbegehrens aussehen. Die Grafik hat dabei Franz Kollmann erstellt, selbst Architekt. Inzwischen habe der Investor aber die an die Nachbarn angrenzenden Gebäude etwas reduziert, relativiert Kollmann. © kollmannkreativ

Egling a. d. Paar - Rund 100 stationäre Pflegeplätze, 60 Plätze im Betreuten Wohnen und 50 bis 60 Personalwohnungen samt Betriebskindergarten: Ein Pflegeheim dieser Größe plant ein Investor in Egling a. d. Paar. Zu groß für das Dorf mit rund 2.400 Einwohnern, finden Anwohner des für das Heim vorgesehenen Grundstücks – und offenbar auch andere. Nach einem erfolgreichen Bürgerbegehren findet jetzt am 8. Oktober ein Bürgerentscheid statt.

„Es gibt großen Bedarf und wir haben ein großes Grundstück“, argumentiert Bürgermeister Ferdinand Holzer, der dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenübersteht. Das Grundstück ist an der Ecke Badstraße/Alpenblickstraße. Die überbaute Fläche für die „Gebäude 1 bis 6“ umfassen laut einem offenen Brief kritischer Anwohner an Holzer rund 3.600 m2, die Geschossfläche liege bei rund 9.000 m2. Dass eine so kleine Gemeinde wie Egling ein so großes Projekt an Land ziehen könne, sei doch gut, und zwar nicht nur für die Gemeinde, so Holzer: „Wir haben ja sonst nichts im nördlichen Landkreis.“ Egling könne dem Investor alle Voraussetzungen „auf dem Silbertablett präsentieren“. Er könne die Bedenken der Anwohner verstehen, sagt Holzer. Aber ein Heim in kleinerem Maßstab, wie es die Anwohner wünschten, werde sich wirtschaftlich für den Investor nicht rentieren.



„Die derzeitige Dorfstruktur ist nicht ausgelegt für ein so großes Wirtschaftsunternehmen“, argumentieren hingegen die Kritiker in dem offenen Brief. Probleme sehen sie in einem hohen Verkehrsaufkommen sowohl beim Bau als auch später im Betrieb des Heims. Aber auch die Trinkwasserversorgung, die Abwassertechnik oder auch die Friedhofskapazitäten kämen an ihre Grenzen. Generell wünsche man ein „gesundes und nachhaltiges Wachstum des Ortes und der Gemeinschaft“. Ein Pflegeheim sei grundsätzlich wünschenswert. Aber nur in Grenzen: maximal 60 Plätze – nicht per se stationär, sondern auch ambulant –, 20 Plätze im Betreuten Wohnen und 15 in der Tages- und Kurzzeitpflege. Personalwohnungen müssten nicht unbedingt sein – gerade die führt Holzer aber als essenziell an, um beim aktuellen Fachkräftemangel überhaupt ausreichend Personal finden zu können.



Auch gegen die anderen schriftlich geäußerten Bedenken findet Holzer in seinem Antwortschreiben auf den offenen Brief Argumente: Wasserversorgung und Kläranlage würden ertüchtigt. Der Verkehr im Betrieb werde ansteigen, gibt Hölzer zu: „Ihre Bedenken werden ernst genommen.“ Deshalb bemühe man sich aber auch um eine zusätzliche MVV-Haltestelle sowie den Bau eines Kreisverkehrs. Generell bitte er die Anwohner, das Pflegeheim-Projekt als „außerordentliche Chance“ für die Gemeinde zu sehen. Wenn nicht in Egling, werde das Heim in einer Nachbargemeinde realisiert – „wieder eine vertane Chance, für unserer Seniorinnen und Senioren einen echten Mehrwert zu schaffen.“ Denn Gemeindemitglieder sollen ein Vorkaufsrecht und einen ‚Rabatt‘ für die Betreuungsplätze erhalten.



Das Bürgerbegehren

Dennoch wurde das Bürgerbegehren „Pflegegröße mit Vernunft“ gestartet. Dessen Initiatoren sind Franz Kollmann, Anton Ruile und Richard Engelschall, Kollmann und Ruile sind Anwohner. „Wenn ich ein Dorf mit einer viergeschossigen Neuanlage am höchsten Punkt des Dorfes verunstalte, kann man das natürlich auch als eine wichtige Investition ansehen“, sagt Kollmann. „Aber so eine gigantische Neusiedlung, da hört das Verständnis auf.“



Generell seien Pflegeplätze natürlich gut, Aber mit dem Projekt verkaufe man die Bürger „für dumm“: Es gehe nur um die Interessen des Investors, nicht mehr. Die geplanten 90 bis 100 Plätze könnten wegen des Mangels an Pflegekräften gar nicht besetzt werden. Da würde ein Personalwohnungsanreiz nicht ausreichen: „Es gibt einfach keine Pflegekräfte.“ Zudem zeige der Investor bisher keine Absicht für eine dringend benötigte Tagespflege. Dass ein Unternehmen Profit machen müsse, verstehe er, sagt Kollmann – und fragt sich, wie der Investor wohl die nicht ‚gefüllten‘ Pflegeplätze dann nutzen will.



Das Bürgerbegehren hatte Erfolg: rund 540 Bürgerinnen und Bürger haben unterschrieben. Für den Bürgerentscheid nötig gewesen wären 183. Der Gemeinderat stellte daraufhin einstimmig die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens fest und legte den Termin für den Bürgerentscheid zeitgleich parallel zur Landtagswahl auf den 8. Oktober. Vorher wolle man noch Diskussionsabende organisieren, sagt Kollmann.



Gemeinderat Hanns-Dieter Schlierf appellierte nach dem Ratsbeschluss der Zulässigkeit allerdings, die Initiatoren zu bitten, das Bürgerbegehren zurückzunehmen. Die Ziele, die „durch das Bürgerbegehren vorgeblich angestrebt werden“, seien „durchaus sinnvoll, aber an der Realität vorbei“. Eine Kleingruppenbetreuung, die sicherlich sinnvoller sei, wäre heutzutage nicht mehr finanzierbar.



Investor wird abspringen

Die Gemeinde bemühe sich schon seit vielen Jahren um ein Seniorenprojekt. Ende das Bürgerbegehren mit einem positiven Bescheid, „wird der Investor abspringen“. Auch Holzer hakt bei den Kritikern nach: Wer komme als Investor, wer als Betreiber für das ‚reduzierte Projekt‘ in Frage? Und weist nochmals darauf hin, dass „wir den direkten Anliegern ermöglichen, einen Grundstücksstreifen von zehn Meter Tiefe zu erwerben“. Auch die direkt angrenzende Bebauung werde auf eine niedrigere Firsthöhe beschränkt.



„Eine Rücknahme des Bürgerbegehrens lehnen wir ab“, antworten Kollmann, Ruile und Engelschall. Die zahlreichen Unterschriften sowie Gespräche mit den Bürgern bestärke sie in der Ansicht, dass das „Pflege-Großprojekt nicht im Interesse der Mitbürgerinnen und Mitbürger liegt“. Die Einbeziehung der Bürgermeinung sei „unumgänglich und basisdemokratisch“.



Die Frage im Bürgerentscheid am 8. Oktober lautet: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Egling a. d. Paar im Bauleitplanverfahren für ein Pflegeprojekt an der Kreisstraße LL 11 (...) die Größe der Pflegeeinrichtung auf ein dorfverträgliches Maß mit maximal 60 stationären Pflegeheimplätzen und maximal 20 Plätze Betreutes Wohnen beschränkt und mindestens 15 Tages- und Kurzzeitpflegeplätze berücksichtigt?“