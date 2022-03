Mündliche Zusage

Gegenwind am Dießener Parkplatz

Von: Dieter Roettig

Der Behelfsparkplatz an der Rotter Straße soll ausgebaut werden – zum Leidweisen der „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“, die Solveig Grundler (rechts) von der Klimalobby Dießen mitinitiert hat. © Roettig

Dießen – Der vom Ge­meinderat beschlossene Ausbau des bisherigen Behelfs­parkplatzes an der Rotter Straße bekommt heftigen Widerstand. Gegen die Flächenversiegelung hat sich eine Bürgerinitiative formiert, der sich laut Mitinitiatorin Solveig Grundler bislang die Klimalobby Dießen, der Heimatverein, der Bund Naturschutz, die Mittwochsdisko, der Jugendbeirat und viele Privatpersonen angeschlossen haben.

Das Bündnis möchte den Parkplatzausbau quasi von außerhalb verhindern, während innerhalb des Gemeinderats Schützenhilfe von der Grünen-­Fraktion um Gabriele Übler kommt, die von Anfang an vehement gegen das Projekt gekämpft hat. Unter der Hand spricht man sogar von einem möglichen Bürgerbegehren, wenn die Gemeinde keinen Rückzieher macht.



„Flächen grundlos zu versiegeln ist angesichts der Klima­krise ein absolutes No-Go“, betont Eberhard Sening vom Bund Naturschutz. Wiesen im Ortsbereich seien ganz wichtig für das Mikro-Klima in Dießen. Solveig Grundler ergänzt: „Wir versieglen hier eine Fläche, die bisher eine Wiese mit Kiesstreifen ist. Warum eine so gewaltige und überflüssige Investition für ein klimaschädliches Projekt?“ Lea Schürer, Vorsitzende des neuen Jugendbeirats, lässt ihrem Unmut freien Lauf: „Es kann doch nicht sein, dass wir in diesen Krisenzeiten Geld aus dem Fenster werfen, damit die Touristen bei Großevents schöner parken können. Sinnvoller wären Projekte für die Jugend, die sich zum Ärger vieler am Bahnhof aufhält, weil es keine Räume gibt.“



Wie im KREISBOTEN berichtet, soll das gemeindeeigene knapp 5.000 Quadratmeter große „Zwickelgrundstück“ zwischen Landsberger und Rotter Straße gegenüber der Lieb­frauen-Mädchenrealschule für rund 760.000 Euro ausgebaut werden. Bislang diente es als Ausweichparkplatz beim Töpfer- und Weihnachtsmarkt, bei Veranstaltungen im Marienmünster, Traidtcasten und der Realschule oder bei Symposien der nahen Kloster-Klinik. Der Platz sei auch für den geplanten Kita-­Bau an der Landsberger Straße wichtig, so die Argu­mentation der Befürworter.



Bereits jetzt parken Lehrer der Realschule auf dem kleinen freien Areal der ansonsten gesperrten Wiese. Denn die Fahrwege sind nur provisorisch mit Kies aufgeschüttet, die Grünflächen aber unbefestigt, so dass sie bei Regen durchnässt werden.



Laut der „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“ reiche die jetzige Ausführung für die wenigen Male im Jahr, wo der Platz wirklich benötigt werde. Die Wiese sei schließlich eine Grünfläche mit Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild sowie für den Naturhaushalt. Jede nicht versiegelte Fläche sei eine Kostbarkeit.



Das Argument des Gemeinde­rats „Parkraum zu schaffen“ greife nicht, da die Rotter Fläche zu weit vom Ortskern entfernt sei, wo es „insgesamt ausreichend Parkplätze gibt“. Letztendlich sei es falsch, eine Dreiviertelmillion für Parkplätze auszugeben. Wobei man sogar die jetzt 150 unbefestigten Plätze auf 86 befestigte verringere. Schließlich sei nicht geklärt, ob die Gemeinde für den Ausbau überhaupt einen Zuschuss bekomme.



Mündliche Zusage



Dem widerspricht Bürgermeisterin Sandra Perzul in einer Stellungnahme dem KREISBOTEN gegenüber. Von der Städtebauförderung habe sie persönlich eine Zusage für eine Bezuschussung von Gestaltung, Begrünung und Bepflanzung sowie der Verlegung der Pkw-Stellplätze vor dem Marien­münster zum Parkplatz Rotter Straße bekommen. Vor dem Münster sollen lediglich der Busparkplatz sowie Stellplätze für Menschen mit Behinderung bestehen bleiben.



Mit den Planern und der Städtebauförderung sei sie aktuell im Gespräch hinsichtlich einer möglichst naturschonenden Oberflächengestaltung des Parkplatzgeländes. Durch die neue Struktur werde auch die Entwässerung der Fläche deutlich verbessert, da einige Regenrückhaltevorrichtungen eingebaut werden. Damit fließe das Oberflächenwasser nicht mehr ungehindert auf die Straße.



Der Ausbau des Platzes sei dringend nötig, betonte die Bürgermeisterin, da neben den Veranstaltungen nicht nur an den Wochenenden ein großer Parkdruck rund um das Marienmünster und den Kindergartenparkplatz bestehe. Die Wiesen in der Propst-Herkulan-Karg-Straße seien zum Ärger der Besitzer oftmals zugeparkt.