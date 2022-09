»Hand in Hand« sucht helfende Hände

Von: Ulrike Osman

Besorgungen erledigen ist eine der Aufgaben, die die Geltendorfer Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“ übernimmt. © PantherMedia/Peter Maszlen

Geltendorf – Die Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“ war in der Region eine der ersten ihrer Art. 16 Jahre ist es her, dass Brigitte Zeißner – zunächst als Einzelkämpferin – daran ging, Mitmenschen ehrenamtlich im Alltag zu unterstützen. Inzwischen ist „Hand in Hand“ ein eingetragener Verein und aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Doch die Aufgabenfülle ist immer schwerer zu bewältigen. Deshalb sucht die Nachbarschaftshife dringend weitere Helfer.

In Spitzenzeiten waren 25 Engagierte bei „Hand in Hand“ aktiv. Momentan ist es ein Kreis von nur noch 17 Personen, der das umfangreiche Angebot des Vereins aufrecht erhält. Die Ehrenamtlichen übernehmen Fahrten zum Arzt oder zur Physio, machen Krankenbesuche, erledigen Einkäufe, begleiten Senioren oder Rekonvaleszenten auf Spaziergängen, helfen bei Problemen am Computer, Tablet oder Smartphone, bei Behörden­korrespondenz und Anträgen – oder sie sind einfach nur da und hören zu. Früher gehörte auch Hilfe bei leichter Gartenarbeit oder handwerklichen Tätigkeiten zum Angebot, doch mittlerweile gibt es niemanden mehr, der diese Aufgaben übernehmen kann.

„Im vergangenen Jahr haben wir einige unserer engagiertesten Mitglieder aus Altersgründen oder durch Tod verloren“, bedauert Brigitte Zeißner. Gleichzeitig steigt der Bedarf nach den Hilfsdiensten ständig. „Wir haben Arbeit bis unters Dach.“ Die 67-Jährige hofft deshalb händeringend, dass bald neue Aktive zum Verein dazustoßen.



Hob die Geltendorfer Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“ vor 16 Jahren aus der Taufe: Brigitte Zeißner. © Privat

„Wir suchen interessierte, hilfsbereite Bürger, die sich bei uns ehrenamtlich einbringen“, erklärt die Vereinsvorsitzende. Dabei kann jeder selobst entscheiden, was und wie viel er machen möchte. Besonders willkommen sind Helfer mit Führerschein und der Bereitschaft, Fahrdienste im eigenen Fahrzeug zu übernehmen – was über den Verein versichert ist und mit einer Kilometerpauschale abgegolten wird. Selbst verfügt „Hand in Hand“ zwar ebenfalls über ein Auto, aber da Fahrdienste stark nachgefragt werden, ist ein einzelnes Fahrzeug oft nicht genug.



Große Dankbarkeit



Was die Helfer motiviert, kann Brigitte Zeißner in einem Satz zusammenfassen. „Es kommt unglaublich viel zurück.“ Man erlebe große Dankbarkeit und darüber hinaus eine schöne Gemeinschaft innerhalb des Vereins. Es gibt regelmäßige Sitzungen, bei denen die Helfer sich austauschen. Manche sind inzwischen auch privat befreundet und treffen sich in ihrer Freizeit zu gemeinsamen Unternehmungen.



Selbst in den Hochphasen der Corona-Pandemie war das Hand-in-­Hand-Team für Hilfsbedürftige in der Gemeinde da. Unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften wurden weiterhin Menschen zu unaufschiebbaren medizinischen Terminen gefahren. Für die Helfer bedeutete das neben dem höheren Aufwand auch, sich während der Behandlungszeit irgendwo im Freien aufzuhalten, da sie nicht mit in die Praxis durften. „Besonders im Winter war das ganz schön heftig“, sagt Brigitte Zeißner. Doch einem Hilfsbedürftigen zu sagen, dass man ihn nicht mehr zu seiner Chemotherapie fahren könne, war keine Option. „Es war eine Riesenaufgabe, das ganze zu wuppen“, erinnert sich die Geltendorferin. „Mit der nötigen Vorsicht war aber auch in dieser Zeit Hilfe sehr gut möglich.“



Ein Mitgliedsbeitrag wird bei „Hand in Hand“ nicht erhoben, doch Fördermitglieder, die den Verein finanziell unterstützen, sind willkommen – ebenso natürlich Spenden. Sämtliche Gelder werden für Mitbürger in Not verwendet. Darüber hinaus sammelt Brigitte Zeißner Sachspenden bei örtlichen Geschäften und ist immer wieder begeistert von deren Großzügigkeit.





Wenn möglich, soll heuer auch der beliebte Hand-in-­Hand-Weihnachtsbasar wieder stattfinden, der in den letzten beiden Jahren coronabedingt ausfallen musste. Die Erlöse aus dem Verkauf von Handarbeiten, Selbstgebackenem und -gebasteltem fließen ebenfalls in die soziale Arbeit des Vereins.



Wer Interesse hat, sich bei der Geltendorfer Nachbarschaftshife „Hand in Hand“ zu engagieren, erreicht den Verein unter Tel. 0176/34903606. Ulrike Osman