Bei Hirschvogel mit den Azubis ins Gespräch kommen

Erleben, wo und wie man den eigenen Wunschberuf erlernen kann: Austausch direkt am Arbeitsplatz. © Hirschvogel Holding

Denklingen - Für den diesjährigen Berufsinfotag, der in der vergangenen Woche nach vierjähriger Corona-bedingter Pause erstmals wieder live stattfand, hat sich das Hirschvogel Ausbildungszentrum in Denklingen etwas Besonderes ausgedacht: Interessierte Jugendliche und Eltern sollten neben Informationen zu den Berufsbildern, zum Ausbildungskonzept und zum hochmodernen Ausbildungsumfeld auch gleich einen konkreten Einblick in den Ausbildungsalltag bei dem weltweit agierenden Hersteller von Stahl- und Aluminiumkomponenten erhalten.

Die Auszubildenden gingen ihren gewohnten Tätigkeiten nach, während die Besucherinnen und Besucher in Kleingruppen durch das Ausbildungszentrum geführt wurden. Das bot die Möglichkeit, direkt am Arbeitsplatz mit den Hirschvogel-Azubis ins Gespräch zu kommen und sich über Aufgaben und Fertigkeiten auszutauschen. Je nach Wunsch der jeweiligen Besuchergruppe wurde bei den Führungen allgemein informiert oder der Schwerpunkt auf bestimmte Berufsbilder oder Themen gelegt .„Sich im jungen Alter für einen bestimmten Ausbildungsberuf zu entscheiden, ist für Schülerinnen und Schüler nicht einfach. Wir möchten daher, dass sich die Jugendlichen ein möglichst realistisches Bild machen können“, sagt Ausbildungsleiter Peter Geier.

Das Ausbildungskonzept von Hirschvogel, das sowohl die fachliche als auch die persönliche Entwicklung berücksichtigt, bietet außerdem eine 18-monatige Orientierungsphase, in der die Jugendlichen sich ausprobieren und eigene Talente entdecken können, bevor sie ihre Schwerpunkte setzen. Es ist zudem modular aufgebaut, sodass Hirschvogel Lerninhalte bedarfsgerecht und zukunftsorientiert anpassen kann.

Denn das innovative Unternehmen gestaltet die Mobilität von morgen mit – im Automobilsektor ebenso wie darüber hinaus. Beim Berufsinfotag war beispielsweise ein Lastenrad mit Komponenten der Hirschvogel-Marke AXIMO zu sehen. An weiteren Stationen wurde über die Nachhaltigkeitsbestrebungen und das Energiemanagement des Industriebetriebs informiert.

Auf besonderes Interesse stießen auch die Benefits, von denen die Fachkräfte in der Ausbildung profitieren – vom Azubi-Bus für Auszubildende im gewerblich-technischen Bereich über Ausflüge und Teamevents bis zu den Work & Travel-Angeboten des internationalen Unternehmens.

„Wir freuen uns, dass unser Berufsinfotag endlich wieder live stattfinden konnte. Diejenigen, die ihn verpasst haben, können gerne im Rahmen von Praktika in unser Ausbildungszentrum hineinschnuppern“, meint Peter Geier.