Bürgermedaillen in Gold und Silber für engagierte Bürger aus Penzing

Teilen

Bürgermeister Peter Hammer, 3. Bürgermeisterin Dr. Jeannette Witta und 2. Bürgermeister Manfred Schmid (oben v.r.) danken Franz Weber (oben links), Franz Schneider, Rudolf Sparrer, Irmgard Steckenleiter, Manfred Almanstötter und Helmut Thalmayr (unten v.l.) für ihr gesellschaftliches Engagement. © Gemeinde Penzing

Penzing – Gesellschaft lebt vom Einsatz ihrer Bürger – das zu honorieren liegt den Penzinger Räten am Herzen. Sie luden deshalb Vertreter aus Kirche, Schule, Vereinen und Kommunalpolitik in die Aula der Grundschule ein, um sechs verdiente Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen mit der Bürgermedaille der Gemeinde zu würdigen – gemäß den erst kürzlich erlassenen „Richtlinien für die Verleihung von Ehrungen“.

Für Gemeinderat und Bürgermeister sei es wichtig, dass der gesellschaftlicher Einsatz von Menschen wahrgenommen wird und nicht als selbstverständlich gilt. „Wir dürfen sehr froh sein, dass sich immer wieder Menschen finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen – sie sind ein wahrer Schatz für unser gesellschaftliches Zusammenleben.“, so Bürgermeister Peter Hammer.



Die Goldene Bürgermedaille der Gemeinde Penzing wurde Irmgard Steckenleiter aus Untermühlhausen verliehen. Die Trägerin des Verdienstordens des Bayerischen Ministerpräsidenten für ehrenamtliche Tätigkeit und der Goldenen Ehrennadel der Diözese Augsburg hat sich herausragend für Dorf und Gesellschaft engagiert. Sie war von 13 Jahre Mesnerin von St. Benedikt und 36 Jahre Mitglied im Pfarrgemeinderat Untermühlhausen, davon 20 Jahre als Vorsitzende und acht Jahre als Mitglied im regionalen Dekanat Landsberg. Steckenleiter ist Gründerin der Frauensinggruppe Untermühlhausen, Initiatorin des Weiberballs Untermühlhausen, des Kinderbastelnachmittags, des Seniorennachmittags und der Landjugendgruppe Untermühlhausen. Zudem pflegte sie das Kriegerdenkmal über 35 Jahre, die Rassokapelle mit Geburtsstein und weitere Dorfplätze.



Auch Rudolf Sparrer aus Epfenhausen wurde mit der Goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet. Sparrer stand dem Schützenverein Adlerhorst Epfenhausen 24 Jahre als erster Schützenmeister vor. Er organisierte die Errichtung, Umbau und Erweiterung des Schützenheimes im Gasthof Thoma. Auch im kirchlichen Bereich engagierte sich Rudolf Sparrer in besonderer Weise und war zwölf Jahre der „technische Kirchenpfleger“. In dieser Zeit erfolgte unter seiner Regie die Trockenlegung der Kirche, die Pflasterung der Hauptwege im Friedhof und der Bau der neuen Friedhofsmauer. Rudolf Sparrer war zudem 24 Jahre beim Bayerischen Roten Kreuz im Rettungsdienst tätig und vor Ort an den Unfallstellen zur ersten Hilfeleistung eingesetzt.



Für Dorf und Vereine

Ebenfalls mit der Goldenen Bürgermedaille wurde Helmut Thalmayr aus Oberbergen ausgezeichnet. Thalmayr engagierte sich 24 Jahre als Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Penzing und war von 1990 – 2002 zweiter Bürgermeister von Penzing. Zudem war er Sprecher des Ortsteils Oberbergen sowie 22 Jahre als Vereinsreferent tätig. Über die Grenzen des Landkreises hinaus kannte man Thalmayr durch sein über 26-jähriges Engagement als Vorstand des Musikvereins Penzing, dessen Gründungsmitglied er ist. Die Verdienstmedaille des Verdienstordens der BRD, das Ehrenzeichen des Bayrischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt und die kommunale Dankurkunde des Freistaats Bayern sind Zeugnisse seines gesellschaftlichen Engagements.



Eine weitere Goldene Bürgermedaille wurde Franz Schneider aus Penzing verliehen. Abgesehen von den Verdiensten, die sich Franz Schneider als dritter Bürgermeister und langjähriges Mitglied des Gemeinderates erworben hat, lagen ihm auch nach dieser Zeit die Geschehnisse und vor allem auch die Vergangenheit der Gemeinde sehr am Herzen. So erstellte Schneider die Dorfchronik und veröffentlichte eine Serie von Schriften unter dem Titel „Mein Penzing“ zur Geschichte der Gemeinde und ihren Ortsteilen.



Mit der Goldenen Bürgermedaille wurde auch Manfred Almanstötter aus Ramsach geehrt. Er war viele Jahre Gemeinderat und Ansprechpartner der Gemeindeverwaltung für den Ortsteil Ramsach. Er mähte den gemeindlichen Friedhof und pflegte die Leichenhalle. Nach seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat kümmerte er sich weiter um die Alte Schule, den Kirchenhang und die Anlage rund um das Kriegerdenkmal. Almanstötter war 42 Jahre im Vorstand des Veteranenvereins Ramsach (Krieger- und Soldaten-Kameradschaft). Sein Streben war es stets, die Dorfgemeinschaft zu fördern und das Leben im Dorf zu gestalten. Egal ob Verein, Gemeinde oder Kirche – er stand immer mit Rat und Tat bereit.



Für 18 Jahre als Kommandant und stellvertretender Kommandant der FFW Penzing und sein Engagement für verschiedene Vereine im Ort wurde Franz Weber mit der Silbernen Bürgermedaille geehrt. Weber war stets ein konstruktiv-kritischer Berater und sorgte stets für gut ausgebildete Feuerwehrleute, die für jede Art von Einsatz gewappnet waren. So wurden unter seiner Leitung auch drei neue Einsatzfahrzeuge beschafft.