Vier Stockwerke am Hang?

Von: Johannes Jais

Teilen

Blick aus Nordosten auf die Epfacher Lechterrasse: Unterhalb des Pfarrhofs und der Kirche soll am Hang ein Haus entstehen, das mit Tiefgarage vier Stockwerke umfasst. © Jais

Es gab keinen einzigen Befürworter; der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit drei Wohnungen und Tiefgarage an der Lechterrasse in Epfach stößt auf einhellige Ablehnung im Denklinger Gemeinderat: Es passt nicht in die Landschaft.

Epfach – Architektonisch sei das Projekt zwar schön, eröffnete Barbara Reichhart (Epfacher Liste) die Diskussion im Gemeinderat. Doch sie fügte gleich im nächsten Satz hinzu: „Es passt überhaupt nicht in unsere Landschaft“. Auch Wolfgang Martin (Wählergemeinschaft Denklingen) befand, die moderne Architektur sei schön und gut, „aber dort nicht stimmig“.



Der Epfacher Austragslandwirt Peter Edenhofer äußerte ebenso Kritik an dem „gigantischen Projekt“, das an der Flößerstraße geplant ist. Es stünde in unmittelbarer Nachbarschaft zum historischen Pfarrhof und zur Kirche. Werde das Mehrfamilienhaus nach dem vorliegenden Plan realisiert, dann könne man beim Anblick von Osten die Friedhofsmauer darüber fast nicht mehr sehen.



Mitsamt Tiefgarage sind es vier Geschosse an dem 15 Meter hohen Lechhang. Die Planung sieht über der von der Flößerstraße anzufahrenden Tiefgarage drei großzügige Wohnungen vor mit großen Glasfronten entlang der Süd- und der Ostseite. Damit böte sich ein guter Ausblick auf die Lechterrasse und auf das Steilufer des Flusses auf Reichlinger Seite.



In der Vorlage aus der Bauver­waltung wird noch auf einen anderen Punkt hingewiesen: Ebenso wie die Höhe des Mehrfamilienhauses sei auch der geringe Abstand zur Grundstücksgrenze ein Kriterium dafür, das gemeindliche Einvernehmen zu verweigern. Es werde zu viel an Grundstücksfläche überbaut.



Den im Rat abgelehnten Bauantrag haben Eigentümer aus Baden-Württemberg eingereicht. Das Grundstück hatte in den vergangenen Jahren zweimal den Eigentümer gewechselt.