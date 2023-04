Gemeinderat Utting: Grünes Licht für Polizeibootshaus

Von: Dieter Roettig

Teilen

Der marode Badesteg des Kreisjugendrings im Uttinger Freizeitgelände wird rückgebaut. Daneben errichtet der Freistaat einen neuen Kombisteg mit dem Polizeibootshaus sowie Nutzungsrecht für den KJR. © Roettig

Utting – Jetzt endlich kann das seit Jahren geforderte und immer wieder blockierte Bootshaus für die beiden Ammersee-Polizeiboote gebaut werden. Der Uttinger Gemeinderat gewährte in seiner jüngsten Sitzung mit 10:4 Stimmen die notwendige „Grunddienstbarkeit“ für den finalen Standort im Freizeitzeitgelände.

Schon einmal stand dieser Tagesordnungspunkt auf der Agenda des Gremiums, wurde aber abgelehnt beziehungsweise vertagt. Grund für die Verstimmung war das Fehlen von konkreten Aussagen und Plänen, welche Größenordnung das Bootshaus letztendlich haben wird. Florian Hansch (SPD): „Jeder Bauwerber kommt mit konkreten Plänen zu uns. Das sollte auch für den Staat gelten.“ Jetzt wurden bemaßte Skizzen nachgereicht. Demnach wird das Bootshaus 13,05 Meter lang und 8,70 Meter breit. Die Firsthöhe beträgt bei einer Dachneigung von 35 Prozent 5,45 Meter. Vorausgegangen war eine Besprechung mit allen beteiligten Behörden sowie Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG/CSU) im Innenministerium.

Hoher Besuch jetzt im Sitzungssaal des Feuerwehrhauses: Vertreter von Innenministerium und Polizeipräsidium Oberbayern sowie Alfred Ziegler, Dießens Inspektionsleiter und Chef der Ammersee-Wasserschutzpolizei, waren Zeugen der lebhaften Diskussion um das Pro und Contra des Standorts. Während sich die Mehrzahl der Gemeinderäte für die Notwendigkeit eines Bootshauses sowie den Standort aussprachen, kamen auch die Bedenkenträger zu Wort.

Vize-Bürgermeister Patrick Schneider (GAL) meldete sich mit seiner Dauerschleife „Alternativen Standort suchen“, obwohl das Innenministerium klar betont hatte, die Suche sei abgeschlossen. Florian Hansch (SPD) sprach von „Bauchschmerzen“, weil nirgends im Ammersee eine Hütte soweit in den See hineinragt wie die geplanten 77 Meter. Dr. Nikolaus Högenauer (GAL) befürchtet ständige Probleme mit der benachbarten Segelgemeinschaft SGU. „Wenn wir die Grunddienstbarkeit aus der Hand geben, haben wir keinerlei Einfluss mehr“, warnte Peter Noll (GAL). Darum müsse in die notarielle Beurkundung eine verbindliche Zusicherung des Freistaates, sich an die Maße zu halten.

Bürgermeister Florian Hoffmann schlug einen Spielraum von fünf Prozent Abweichung bei Steg und Bootshaus vor, wenn es die baulichen Anforderungen ergeben sollten. Dies wurde in den Beschlussvorschlag eingearbeitet, der mit 10:4 genehmigt wurde. Die vom staatlichen Bauamt Weilheim beantragten Grunddienstbarkeiten umfassen die Überbauung eines Stückchens Gemeindegrund mit dem Anfang des Holzstegs, das Aufstellrecht für einen Stromverteilerkasten sowie die ungehinderte Zufahrtsmöglichkeit der Polizei durch das Freizeitgelände zu den zur Verfügung stehenden zwei Stellplätzen.

Erst mit Genehmigung und Beurkundung dieser Grunddienstbarkeiten ist der Standort im Freizeitgelände endgültig gesichert. Jetzt wird das Bauamt in Weilheim ein Planungsteam beauftragen, das wasserrechtliche Verfahren beim Landratsamt einleiten und eine noch ausstehende und vom Naturschutz geforderte Vogelkartierung durchführen soll.

Wie berichtet, wird der Stummel-Badesteg des Kreisjugendrings im Freizeitgelände rückgebaut und direkt daneben der neue als eine Art „Kombisteg“ errichtet. Mit dem Polizeibootshaus am Ende, wobei der vordere Teil vom KJR benutzt werden darf. Der Steg erhält einen leichten Knick, damit man der Slipanlage der Segelgemeinschaft SGU nicht in die Quere kommt. Der Austausch des maroden KJR-Stegs bringe laut Polizeipräsidium also einen sinnvollen Synergieeffekt.

Als einzige der drei Wasserschutzpolizeien des Präsidiums Oberbayern Nord verfügt der Ammersee über kein eigenes Bootshaus. Dies sei aber laut Polizeichef Alfred Ziegler notwendig, um ganzjährig einsatzbereit zu sein.