Ab 1931 „richtige Kirche“

Planungen für Neubau der Uttinger Christuskirche abgeschlossen

Von: Dieter Roettig

Planungen für Neubau abgeschlossen: Die abgebrannte Christuskirche in Utting entsteht direkt neben dem Gemeindezentrum, das vom Feuer nur gering beschädigt wurde. © Zeichnung: Mauritz Lüps

Utting – Gut zwei Jahre nach dem verheerenden Brand der Evangelischen Christuskirche in Utting sind jetzt die Planungen für den Wiederaufbau in trockenen Tüchern. Bis zum einhundertjährigen Jubiläum im Juli 2027 sollte die neue Kirche im nahezu ursprünglichen Stil wieder stehen.

Wegen der besonderen Bedeutung für den Ort gab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig das Okay zu einer Reihe von „Befreiungsanträgen“. Denn das Grundstück liegt im Bebauungsplan „Wittelsbacher Hofberg“, wobei aber außer Stellplatzkapazität und Einfriedung einige Bestimmungen hier nicht anwendbar sind. Laut Bürgermeister Florian Hoffmann passe die Kirchenneugestaltung zwar grundsätzlich zum Bebauungsplan. Wegen der Charakteristik seien aber einige Abweichungen notwendig, die der Genehmigung bedürfen.



So überschreitet der Kirchturm samt Zwiebel mit 12,21 Metern am höchsten Punkt die festgelegte Wandhöhe. Die „typologische Eigenart eines Kirchenbaus“ erfordere aber eine deutliche Überhöhung, die auch der abgebrannte Bestandsturm an dieser Stelle hatte. Der Turm wird wegen des neuen Glockenstuhls auch etwas breiter. Da man die alten Glocken wegen des Feuerschadens nicht mehr benutzen kann, werden die neuen Glocken aus Bronze gefertigt und in derselben Anordnung und Läuterichtung wie bisher aufgehängt. Nach alter Tradition werden sie mit der Hand geläutet.



Um „gestalterischen Erinnerungswert, Ausdruck und Identität“ der Kirche fortzuführen, wird die waagrechte Holzverschalung wieder mit halbierten Fichten-Rundstangen ausgeführt. Das erhöhte Obergaden-Fenster an der Ostfassade wird ohne symmetrische Sprossen gestaltet, um eine bessere Innensicht und äußere Ästhetik zu ermöglichen. Auf die ursprünglich geplante Neupflanzung von zwei Bäumen entlang des Zugangsweges wird wegen des alten Baumbestandes von fünf ausgewachsenen Birken verzichtet. All diese Planungen wurden laut Geschäftsführer Matthias Graf in enger Abstimmung mit den Bauaufsichtsbehörden durchgeführt.



Dem Ratsgremium gefiel an der Planung von Architekt Mauritz Lüps besonders, dass beim Neubau Kirche und Saal die gleiche Höhe haben. Damit werde der Saal mit flexibler Bestuhlung als Erweiterung des Kirchenraums aufgewertet. Bei größeren Gottesdiensten oder Veranstaltungen steht der bewegliche Altar an der Ostseite und alle Besucher haben einen uneingeschränkten Blick nach vorne. Anders als bei der niedergebrannten Christuskirche wird die neue aus Massivholz gebaut. Das sorge für eine optimale Dämmung und ein angenehmes Raumklima.



Der Kirchenkomplex wird direkt an das angrenzende Gemeindehaus gebaut, das durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber saniert werden konnte. So wurden Deckenleisten, Abdeckungen und verrußtes Dämmmaterial entfernt und erneuert.



Die Kosten für den Neubau der Christuskirche mit hohem Wiedererkennungswert werden bei rund 2,6 Millionen Euro liegen. 1,5 Millionen übernimmt die Versicherung, der Rest wird über Spenden und diverse Zuschüsse finanziert. In den Berechnungen sind das Inventar inklusive Orgel, Altar, Taufstein, Bestuhlung und Glocken noch nicht enthalten.



Ab 1931 „richtige Kirche“

Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war nur ein verhältnismäßig geringer Anteil der Uttinger Bevölkerung evangelisch. Erst 1927 erhielt der „Evangelische Verein Utting“ in der Laibner Straße einen Betsaal in skandinavischer Holzknüppelbauweise, aber noch ohne Glockenturm. Im hinteren Teil gab es einen kleinen Gemeinderaum, in dem Kindergottesdienste, Bibelstunden und Chorproben stattfanden. Vier Jahre später wurde der Betsaal mit einem Turm für drei Glocken erweitert, mauserte sich also 1931 nach landläufigen Maßstäben zu einer richtigen Kirche.



In den folgenden fünfzig Jahren veränderte sich das Gesicht der Kirche nur geringfügig. Wegen der wachsenden Mitgliederzahl musste ein Gemeindezentrum angebaut werden. Zwischen 1987 und 1990 wurde das Gotteshaus renoviert und bekam den offiziellen Namen „Christuskirche“. Die Kirchenbänke hat man dabei verbannt und neue Stühle angeschafft, um flexibel auch andere Veranstaltungen durchführen zu können. Wie Ausstellungen, klassische Konzerte oder sogar einen Poetry-Slam-Wettbewerb.