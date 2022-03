„Gemeinsam“ und „Füreinander“: Zusammenarbeit Utting und Schondorf

Von: Dieter Roettig

Geballte Kompetenz gegen Probleme und Einsamkeit im Alter: (v.l.) Dagmar Näther, Peter Raithel, Hans Starke, Bürgermeister Alexander Herrmann, Sabine Pittroff, Thea Schneider, Franziska Königl, Astrid Klimt und Erwin Ehle. © Roettig

Utting/Schondorf – „Wir haben unsere Kompetenzen gebündelt und werden künftig gemeinsam von einem Notenblatt singen.“ So blumig und doch treffend beschrieb Initiatorin Sabine Pittroff die vereinbarte Zusammenarbeit der gemeinnützigen Vereine „Gemeinsam“ in Schondorf und „Füreinander“ in Utting in Sachen Altenhilfe, wobei aber beide Organisationen ihre Selbständigkeit behalten.

Die Schondorfer holten Hans Starke und sein Team von „Füreinander e.V.“ mit ins Boot, weil man für den Erhalt staatlicher Förderungen und der Abrechnung mit den Pflegekassen einen Verein benötigt, der die staatliche Anerkennung zur Erbringung dieser Leistungen besitzt. Hier könne man auf eine über zehnjährige Erfahrung und geballte Fachkompetenz zurückgreifen, wie Bürgermeister Alexander Herrmann bei der Vorstellung der noch im Bau befindlichen Räumlichkeit in der Bahnhofstraße 28 betonte.



Unter der neuen Bezeichnung „Gemeinsam füreinander da – Initiative für Schondorf“ (GFD) soll der rund 80 Quadratmeter große und barrierefreie Raum ab September vielfältig genutzt werden: Ähnlich wie im Uttinger „Bürgertreff“ als Büro, Vereinstreff, Tisch der Generationen, Erzähl-Café und auch für Filmabende, Lesungen oder gemeinsames Kochen und Backen.



Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit für die Altenhilfe sind neben Hans Starkes „Füreinander e.V.“ und Peter Raithels „Gemeinsam e.V.“ mit dem Sozialmobil-Fahrdienst auch die Nachbarschaftshilfe mit Gerti Huber, der Seniorenbeirat mit Erwin Ehle und die Seniorenreferentin Franziska Königl im Gemeinderat dabei, unterstützt vom Schirmherrn Dr. Wolfgang Moser und der Projektkoordinatorin Jo-Ann Meding.



Tatkräftig entlastet werden sie von der fest angestellten Fachkraft Astrid Klimt bei der „niederschwelligen Betreuung in der Altenhilfe“. Darunter versteht man, dass die Betreuungsangebote für die betroffenen Menschen mit „niedriger Schwelle“ leicht zugänglich sein müssen wie wohnortnah, ohne großen Aufwand und kostengünstig. Die Angebote sollen die Lebensqualität der alten Mitbürger verbessern, einen längeren Verbleib in den eigenen vier Wänden ermögliche und auch pflegende Angehörige entlasten. Wichtig ist, dass alle Tätigkeiten durch speziell geschulte Ehrenamtliche erbracht werden, die wiederum von einer Fachkraft angeleitet werden. Auch die Betreuung und Hilfe im Alltag für Menschen mit Pflegegrad findet stundenweise und nach Bedarf statt, wobei es sich aber explizit nicht um Pflege handelt.



Bürgermeister Alexander Herrmann freute sich, „dass man sich im Dorf noch kennt und gegenseitig aufeinander aufpasst.“ Diese soziale Struktur der gesellschaftlichen Teilhabe dürfe sich nicht „germeringisieren“. Er dankte ausdrücklich den Ehrenamtlichen, die künftig das Vernetzungs- und Begegnungszentrum mit Leben füllen werden und dafür viel ihrer Freizeit opfern.



Von den gut 4.000 Einwohnern Schondorfs sind bereits 25 Prozent über 65 Jahre alt. Der demographische Wandel bewirkt, dass bis 2035 bei einer Einwohner-Entwicklung auf 4.250 der Anteil der über 65-jährigen auf 45 Prozent steigt. Das bisherige Gleichgewicht von Jung und Alt wird sich also drastisch verändern. Besonders bei der Betreuung älterer und hilfsbedürftiger Menschen führt der bereits jetzt bemerkbare Pflegenotstand dann zu noch größeren Problemen.



Um dem rechtzeitig entgegen zu wirken, hat der Schondorfer Gemeinderat im letzten Jahr das Konzept „Altenhilfe Schondorf“ für die Bündelung der ehrenamtlichen Angebote verabschiedet und 30.000 Euro in den Haushalt eingestellt.



Trotzdem braucht die Initiative „Gemeinsam füreinander da“ noch Mittel für die Einrichtung des neuen Raumes. Wer spenden oder sich aktiv beteiligen möchte, kann sich bei Sabine Pittroff melden unter E-Mail sabine.pittroff@jamspi.de oder Telefon 0173/9559111.