Grund und Boden

Der Kratzerkeller in Landsberg, ein Kibbuz?

Von: Werner Lauff

Im Einvernehmen mit dem Landesamt zum Denkmal erklärt: der Kratzerkeller am Katharinenberg, den der Privateigentümer zu Wohnungen umbauen möchte. © Schwaiger

Landsberg – Die Stadt hat im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege den leer stehenden Kratzerkeller in der Katharinenstraße über den bereits geschützten Bierkeller hinaus komplett zum Denkmal erklärt und in die Denkmalliste eintragen lassen. Das geht aus einer Presseinfo von Stadtsprecherin Susanne Flügel hervor. Damit unterliegen Veränderungen am Gebäude weitgehenden Beschränkungen. Die ursprünglich ins Auge gefasste Wohnbebauung kann nicht wie geplant erfolgen.

Soweit der Sachstand. Wer die Begründung liest, bekommt aber starke Zweifel daran, ob die Maßnahme vertretbar ist. Entspringt sie vielleicht eher dem Drang, einer überlieferten Darstellung ein hohes Gewicht zu verleihen, sie amtlich zu machen und mit der Eintragung in die Denkmalliste bei uns dauerhaft zu „verorten“?



Zunächst die Sichtweise der Stadtverwaltung. Sie ist weitgehend durch Schilderungen des Holocaust-Überlebenden Abba Naor (94) geprägt. Die Landsberger Journalistin Karla Schönebeck habe aufgrund eines Interviews mit ihm „neue, aufsehenerregende Erkenntnisse zutage gefördert“, heißt es in der Pressemitteilung. Jugendliche, die 1945 von den Amerikanern als „Displaced Persons (DPs)“, also heimatvertriebene Personen, im Gasthaus Kratzerkeller untergebracht wurden, hätten dort nämlich den Kibbuz „Lohamei HaGeta`o“ (Kämpfer des Warschauer Ghettos) gegründet. Außerdem hätten sie vom Kratzerkeller aus im Untergrund „die illegale Auswanderung nach Palästina“ organisiert. Deswegen hätten sie sich eigentlich zu lebenslangem Schweigen verpflichtet. Durch die neuen Recherchen der Stadt sei es aber „aufgehoben“.



Die Gegensicht besteht aus zwei Argumenten. Zum einen: Selbst wenn das alles zuträfe, wäre es kein Grund, das Gebäude zum Denkmal zu machen. Hat es wegen dieser Aktivitäten wirklich eine so große geschichtliche Bedeutung erlangt, dass es nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz in seiner jetzigen Form instand zu halten und instand zu setzen ist? Muss es daher auch künftig „entsprechend seiner ursprünglichen Zweckbestimmung genutzt werden“? Oder würde nicht ausreichen, mit einer Tafel auf das hinzuweisen, was dort geschah?



Grund und Boden



Die andere Argumentation ist komplexer. Mit der Angelegenheit vertraute Experten bezweifeln nämlich die Darstellung von Grund auf. Sie vermissen nicht nur weitere historische Belege – eine Aussage allein reicht ihnen nicht. Sie argumentieren auch mit der Intensität der Aktivitäten. Ein Kibbuz ist eine ländliche Kollektivsiedlung mit gemeinsamem Eigentum. Wie kann sie 1945 in Landsberg „gegründet“ worden sein, fernab vom damals noch besetzten Palästina; um welchen erhofften Grund und Boden soll es sich da gehandelt haben?



Viel realistischer ist das, was seit Jahren unangefochten in Wikipedia steht. Danach wurde der Kibbuz erst vier Jahre später, nämlich 1949, ein Jahr nach der Staatsgründung Israels, zwischen Acre und Naharija (nahe Haifa) gegründet, dort wo er auch heute noch mit 700 Bewohnern wirtschaftlich tätig ist.



In der Pressemitteilung bestätigt die Stadt dieses Datum und spricht von der „offiziellen Gründung“. Dann kann die denkmalschutzrelevante Gründung maximal eine „inoffizielle Gründung“ gewesen sein. Auch Berater der Stadt räumen das ein. Sie nennen die 1949 erfolgte Gründung die „zweite Gründung“ des, wie sie sagen, „Landsberger Kibbuz“ (KREISBOTE vom 16. Februar 2022).



War der Kratzerkeller wirklich „der Landsberger Kibbuz“ oder nur eine Vorstufe zum 1949er Kibbuz in Israel? Richtig ist wahrscheinlich: Die 1945 für einige Wochen in Landsberg untergebrachten Jugendlichen, die nach Expertenangaben zwischen 12 und 14 Jahre alt waren und bald nach Holzhausen umzogen (was die Stadt auf Nachfrage anders darstellt), haben hier die Idee und die Vision für den späteren Kibbuz weiterentwickelt. Das ist sicher erinnerungswürdig. Aber rechtfertigt es, das Gebäude zum Denkmal zu erklären?



Displaced Persons waren in vielen Häusern in Landsberg und im Landkreis untergebracht. Auch dort wurden Ideen geboren und Visionen besprochen. Teils sollten sie im gelobten Land, teils in Amerika umgesetzt werden. Mehrfach bereiteten sich junge Menschen auf Tätigkeiten in einem künftigen Kibbuz vor, nahmen Unterricht bei Landwirten und nannten sich bereits „Kibbuz xy“, unter anderem in Dießen und Kaufering. Steht da jetzt bald auch überall der Denkmalschutz vor der Tür?



Landsberger Untergrund?



Das zweite Argument ist die angebliche „Untergrundtätigkeit“ der Jugendlichen. Auch das ist zweifelhaft. Die Auswanderung aus Deutschland war nicht illegal. Für sie warb beispielsweise Ben Gurion, der spätere Staatsgründer Israels, auch in Landsberg; sein Ziel war eine neue gemeinsame zionistische Heimat. Unerwünscht und problematisch war damals hingegen die Einwanderung in das damals noch britisch besetzte Gebiet Palästina. Welche „Untergrundtätigkeit“ soll da im Landsberger Kratzerkeller stattgefunden haben?

Warum wird der Kratzerkeller zum Denkmal erklärt? Es mag dafür auch einen ganz profanen Grund geben. Die Aufnahme des Hauses in die Denkmalliste freut die Anwohner und diejenigen Stadträte (vor allem der UBV), die die Baupläne des privaten Eigentümers als zu ausufernd empfanden (der KREISBOTE berichtete). Dem hätte man zwar durch Begrenzungen im noch zu erstellenden Bebauungsplan Rechnung tragen können, aber die Denkmaleigenschaft ist schwerer anfechtbar als eine Baugrenze. Das Problem ist auf diesem Weg elegant gelöst. Außer für den Steuerzahler. Der finanziert die weitere Bautätigkeit am und im Kratzerkeller ab sofort nämlich mit – über Zuschüsse und Steuererleichterungen.