Gendergruß am Dießener Rathaus

Von: Dieter Roettig

Das Gendersternchen am Dießener Rathaus ist wohl ein stiller Protest gegen Gemeinderat Michael Hofmann, der die Abschaffung im VHS-Programmheft durchgesetzt hat. © Roettig

Dießen – Frei nach DJ Ötzi trägt jetzt zumindest am Ammersee-Westufer ein Stern seinen Namen: der Genderstern. Gemeinderat Michael Hofmann (Bayernpartei) hatte es in seiner Eigenschaft als Verbandsrat des Zweckverbandes Der VHS Ammersee-West laut eigener Aussage „gewagt“, den Genderstern im Programmheft der Institution infrage zu stellen. Ja, er brachte sogar einen Unterlassungsantrag ein, dieses „falsche Deutsch“ bei künftigen Publikationen zu unterlassen.

Die Abstimmung anlässlich der aktuellen Verbandstagung gab Hofmann Recht und sorgte für Empörung bei den Befürwortern des Genderns. Mit 7:4 beschloss die Runde, den Genderstern aus künftigen VHS-Programmheften zu verbannen.



Gemeinderat und VHS-Verbandsmitglied Michael Hofmann. © Roettig

Ein Grund für den politischen Zirkel „Mittwochsdisko“, gegen den Beschluss und gegen Michael Hofmann schwere Geschütze aufzufahren. In einer Erklärung heißt es, „die breite Zustimmung der gewählten kommunalen Vertreter und Vertreterinnen ist zurückzuweisen. Wir fordern, dass das Thema erneut im Verbandsrat behandelt und der Genderstern wieder zugelassen wird.“ Außerdem „fordert“ Sprecherin Liane Bissinger, dass Hofmann vom Dießener Gemeinderat gerügt und aus dem Verbandsgremium abberufen wird. Er habe sich als politisch Verantwortlicher für Erwachsenenbildung disqualifiziert.



Damit Michael Hofmann vielleicht umdenkt, hat man ihm am Durchgang zum Rathaus die Nachricht „DIESSENER*INNEN“ als Graffiti hinterlassen. Die mutmaßliche Verursacherin der offiziell als Sachbeschädigung bezeichneten Tat ist angeblich bereits ausgemacht. Ob Ordnungsamt und Polizei gegen sie vorgehen, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall wird aber kein „Kopfgeld“ ausgesetzt, wie das beispielsweise von der Stadtverwaltung Füssen gemacht wird: Sie zahlt 500 Euro für Hinweise auf ‚Schmierfinken‘.



Michael Hofmann: „Mich dafür zu steinigen, dass ich eine ganz normale Abstimmung initiiert und gewonnen habe, ist der Gipfel des Hasses. Das zeigt, wie recht ich hatte, nämlich dass der Genderstern die Bevölkerung spaltet.“ Hofmann fragt sich, warum der Zorn der Befürworter nur ihn trifft und nicht die Verbandskolleginnen und -kollegen, die auch gegen den Stern gestimmt haben.



Beschämend findet es die Mittwochsdisko immerhin, dass die Befürworter von Hofmanns Antrag wohl „vom erreichten Niveau der Gleichstellung von Männern und Frauen“ abgehängt sind. Sie meinen damit explizit die Bürgermeister Florian Hoffmann (Utting/LW), Siegfried Luge (Eching/CSU), Richard Michl (Windach/FW) und Patricia Müller (Greifenberg/LWD), den zweiten Bürgermeister Martin Wagner (Schondorf/CSU), Gemeinderat Rudi Hoffmann (Schondorf/Grüne) und natürlich Michael Hofmann. Lob gab es dagegen für Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießen/DB) und die Gemeinderäte Miriam Anton (Dießen/Grüne), Hanni Baur (Dießen/SPD) und Peter Noll (Utting/Grüne), die den Genderstern beibehalten wollten. In der gleichen Sitzung war man sich aber auch einig, dass sich VHS-Leiterin Heike Gerl in allen Publikationen künftig um „gendersensible Formulierungen“ bemühen wird, die alle Personen (männlich/weiblich/divers) gleichermaßen anspricht.



Welches Verbandsmitglied die Abstimmung aus der Sitzung „durchgestochen“ habe, ist für Michael Hofmann noch ein Rätsel. Er selbst habe niemandem darüber berichtet. Hofmann wundert sich aber, warum die Mittwochsdisko das Thema so hochkocht. Zumal es in ihrer Pressemitteilung heißt: „Der anachronistische und rein patriarchal motivierte Antrag eines Mitglieds der Bayernpartei verdient es nicht, sich damit zu befassen …“



Eine von Infratest Dimap im Auftrag der Welt am Sonntag initiierte Umfrage ergab, dass „die Mehrheit der Deutschen nichts von Gendersternchen hält, mit denen politische Aktivisten ihre Mitbürger erziehen wollen.“ Die deutsche Sprache werde so „zwanghaft verweiblicht“. Was allerdings nur in der Print-Version steht: Diese ‚Mehrheit‘ sind 56 Prozent.