Sonderregelung

All-in-one: Neues aus der Pflege

Von: Nathalie Schelle

Bei der generalistischen Pflegeausbildung werden die Azubis in allen Teilbereichen der Pflege ausgebildet. © Archivfoto: Klinikum Landsberg

Landkreis – In rund fünf Monaten ist es wieder soweit. Viele Azubis in Deutschland haben ihre abgeschlossene Ausbildung in der Tasche. Von den zahlreichen Ausbildungsberufen hat einer in den letzten Jahren einen großen Wandel erlebt: die Pflege.

Bisher hatten angehende Azubis die Wahl: Kinder-, Kranken- oder Altenpflege. Folglich konnten die Berufseinsteiger nach Abschluss der Ausbildung auch nur in dem erlernten Bereich arbeiten. Vor drei Jahren hat sich das geändert – seit 2020 gibt es die sogenannte generalistische Pflegeausbildung. Und was bedeutet das?



„Generalistik bedeutet, dass die Pflegeberufe zusammengefasst werden“, erklärt Martina Urbin, stellvertretende Schulleiterin der Krankenpflegeschule am Klinikum Landsberg. Früher gab es die Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege, die Altenpflege und die Kinderkrankenpflege. Jetzt sind alle Berufe in einer Lehre vereint. Das käme daher, dass es in allen Themenbereichen, die sich mit der Pflege von Menschen befassen, viele Schnittmengen gebe. Ein Kind könne beispielsweise genauso eine Herz-Kreislauf- oder Magen-Darm-Erkrankung haben wie ein Senior. Daher gebe es jetzt für alle die gleiche Ausbildung, die die einzelnen Schwerpunkte behandelt.



Die generalistische Pflege umfasst auch drei Jahre Ausbildung. Dabei bestehen die ersten zwei Lehrjahre nur aus Generalistik, wobei auch die Spezifikationen der Altersstufen behandelt werden. „Jetzt werden die Themen immer wieder behandelt, während sie vor der Umstellung nur einmal durchgenommen wurden und dann nie wieder“, weiß Patricia Hunger, eine der Auszubildenden. Da verinnerliche man ein Thema dann viel besser.



Im letzten Jahr können sich die Azubis dann entscheiden: „Will ich mich auf eine Pflege spezialisieren oder mache in den generalistischen Abschluss?“ Entscheiden sie sich für Letzteres, können die Pfleger überall arbeiten, der generalistische Abschluss sei EU-weit anerkannt. Sollte sich der Azubi für eine Spezialisierung entscheiden, wird im dritten Jahr der ausgewählte Bereich intensiviert. „Dann können die Pfleger aber natürlich auch nur in dem Bereich arbeiten“, so die stellvertretende Schulleiterin Urbin.



Auch in der Generalistik-Ausbildung müssen die Azubis ihre verschiedenen Einsätze wie den Orientierungseinsatz, die Pflichteinsätze, den Vertiefungseinsatz und weitere Einsätze durchführen. Die Pflichteinsätze in der ambulanten Pflege und im Seniorenheim dauern dabei 400 Stunden. Doch hier ergibt sich eine Besonderheit im Rahmen der generalistischen Ausbildung.



Sonderregelung

Denn in der Pädiatrie, also in der Pflege von Kindern und Jugendlichen, die auch einen Pflichteinsatz darstellt, müssen die Schüler nur 60 bis 120 Stunden arbeiten. „Das ist eine Sonderregelung“, weiß Urbin, „weil es nicht viele Kinderkrankenhäuser oder -stationen gibt. Daher ist es auch möglich, dass die pädiatrische Ausbildung unter Umständen in einer Kindertagesstätte durchgeführt wird: Es wäre sonst unmöglich, alle Auszubildenden unterzubringen. Ob in einer Kindertagesstätte allerdings die Fähigkeiten erlernt werden können, um beispielsweise auf einer Kinderintensivstation zu arbeiten, ist fraglich. Diese Ausnahme-Regelung sei aber zeitlich begrenzt, so Urbin.



Der Ablauf der Abschlussprüfung bleibt weitestgehend gleich. Die Theorie besteht weiterhin aus einem schriftlichen und mündlichen Teil. Die praktische Prüfung gliedert sich in einen Vorbereitungstag und einen Praxistag. „Es werden von den Lehrern im Vorhinein zwei Patienten für die Prüflinge ausgewählt“, führt Urbin aus. „Beim Vorbereitungstag müssen die Schüler dann anhand von Dokumentationen und Gesprächen einschätzen, was für den ersten Patienten pflegerisch zu tun ist. Darüber wird dann eine Planung geschrieben.“ Für den zweiten Patienten müsse die bestehende Planung evaluiert, also überprüft werden, ob sie dem Krankheitsbild des Patienten noch entspricht. „Am Praxistag haben die Schüler dann vier Stunden Zeit, um die Planung der beiden Patienten durchzuführen.“ Im Anschluss folge dann ein Reflexionsgespräch, mit dem die Prüfung dann abgeschlossen werde, so die stellvertretende Schulleiterin.



Große Neuigkeit

Sowohl der Aufbau der Ausbildung als auch der der Prüfung bleiben also weitestgehend gleich. Trotzdem gibt es im Rahmen der Generalistik eine große Neuigkeit, nämlich die sogenannten Vorbehaltsaufgaben: „Das sind Aufgaben im Pflegeprozess, die nur die Pflegekraft mit der generalistischen Qualifikation zu entscheiden hat. Hier entscheidet der Arzt nicht mit“, resümiert Urbin. Das sei ein wichtiger Schritt für die „Selbstständigkeit der Profession“.



Obwohl eine Spezialisierung weiterhin möglich ist, werde sie von den Auszubildenden nicht gut angenommen. „Bis 2025 wird entschieden, ob man die Spezialisierungen weiter evaluiert, das ist noch offen“, sagt Urbin.



Am 1. September beginnt die nächste generalistische Pflegeausbildung. Insgesamt 66 Plätze habe das Klinikum Landsberg zu vergeben, davon sind auch noch einige frei.