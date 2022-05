Grundschulsanierung in Kaufering verschlingt mehr als 14 Millionen Euro

Von: Andrea Schmelzle

Für voraussichtlich mehr als 14 Millionen Euro soll die Grundschule Kaufering generalsaniert werden. Die Planungen dafür laufen im Moment noch. © Schmelzle

Kaufering – In Sachen Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule Kaufering geht es einen Schritt weiter. Einstimmig hat der Marktgemeinderat den aktuellen Stand der Vorplanungen genehmigt. Damit ist der Startschuss für alle weiteren Planungen gegeben.

Es sei ein „wahnsinnig ambitionierter Zeitplan“, so die einleitenden Worte von Kauferings Bauamtsleiter Andreas Giampa. Im September letzten Jahres wurden Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule beschlossen, im Januar dieses Jahres die Planungsleistungen vergeben. Inzwischen liegt ein Vorentwurf mit Kostenschätzung über alle Fachplaner vor. Erarbeitet wurde er in enger Abstimmung mit Verwaltung, Schulleitung, Lehrerschaft und Mittagsbetreuung – unter Berücksichtigung der Bedarfsplanung und einer Machbarkeitsstudie. Darüber hinaus ist eine Kommission aus Marktgemeinderäten ins Leben gerufen worden, die in die kommenden Planungsschritte eng eingebunden wird.



Die Schulgebäude bleiben im Wesentlichen erhalten, erklärt Giampa. Einzig der Verbindungsbau mit Schulverwaltung, Lehrerzimmer und Aula werde abgerissen – zugunsten eines neuen Baus in anderer Form: deutlich größere Räume im Erd- und erstem Obergeschoss, aber ohne (kostenintensiven) Keller. Die nördliche, ältere der beiden Turnhallen werde im Zuge der Maßnahme mitsaniert. PV-Anlagen auf den Dächern, zwei barrierefreie Aufzüge, Erweiterung der Glasfaserverkabelung, Gefahren- und Brandmeldeanlagen, Blitzschutz und Beleuchtung, Heizungstechnik, Lüftungsgeräte, Sanitärbereich – die Liste im Zuge der Sanierung ist lang.



Raum im Korridor



Wie die Grundschule von innen aussehen könnte, erklärte Architektin Kristin Kurczinsk, die gemeinsam mit weiteren Fachplanern die Vorentwürfe präsentierte. Räume für insgesamt 16 Klassen (derzeit sind es 14) sollen geschaffen werden, ebenso wie Gruppen- und Nebenräume. Der Bereich für Lehrer und Schulverwaltung werde erweitert. Mit großzügigen Korridoren, die „Ressourcen bieten“, wolle man von der klassischen „Flurschule“ abkommen. Lärmcluster, Sitznischen und Tischgruppen seien hier angedacht. „Zukunftsfähig“ solle sie gestaltet werden – mit mehr Gemeinschaftsflächen.



Herzstück dabei soll das gemeinsame Foyer sein, „schön und offen“, als Haupt-Eingangsbereich, kommunikativer Treffpunkt, Aula. Im Obergeschoss der Aula seien „Inseln“ geplant; hier könnten sich Schüler auf Sitzsäcken entspannen. Neue Sichtverbindungen werden geschaffen, ebenso mehr Möglichkeiten für ein Miteinander-Arbeiten und Austauschen. Klassenzimmer als „Heimatorte“ sollten jedoch erhalten bleiben, ergänzt durch sogenannte Differenzierungsräume, um der zunehmenden Heterogenität der Schüler entgegenzukommen. Sie sollen in unmittelbarer Nähe zu den Unterrichtsräumen liegen und sind für das Arbeiten in Kleingruppen mit Fachkräften wie Sozialpädagogen oder Lernbegleitungen gedacht. Das funktioniere gut mit verschiebbaren Wänden, so Kurczinsk. Die gesamte Erschließung der Schule erfolge barrierefrei.



Kosten mit Risikofaktor



Die Kosten werden aktuell auf knapp 14,2 Millionen Euro geschätzt. „Damit liegen wir im Rahmen der Machbarkeitsstudie“, sagt Giampa. Aus aktuellem Anlass habe man ein Risikomanagement mit 20 Prozent angesetzt, um mögliche Kostensteigerungen abzudecken.



„Wir sind froh, dass wir bei jetzigem Planungsstand auf ein Schulgebäude kommen, das auch den Anforderungen der Zeit entspricht“, betonte Schulleiterin Henriette Beltz.



Sie freue sich vor allem auf eine Verbesserung bei der bisher völlig unzureichenden räumlichen Ausstattung der Ganztagsklassen. „Ich fühle mich wunderbar abgeholt“, so Jürgen Strickstrock (die Grünen) im Anschluss der Präsentation. Es sei ein „toller Entwurf“, bei dem es „richtig Spaß“ mache, zuzustimmen. Seine Fraktionskollegin Elisabeth Glaser habe „ein wenig geschluckt“ wegen der hohen Summe. Aber hier handele es sich um keinen Luxus, sondern um Kosten für das, was die Schüler tatsächlich brauchen. Einstimmig (18:0) genehmigte der Rat Vorplanung und Kosten und ermächtigt damit die Verwaltung, entsprechende Förderanträge zu stellen.



Bereits am 22. Juni sollen in einer Sondersitzung die Entwürfe präsentiert und beschlossen sowie der Bauantrag eingereicht werden. Im November ist der Baubeginn im Bauteil I (entlang der Lechfeldstraße) geplant. „Die Herbstferien nutzen wir zum Umswitchen ins Containerdorf“, meinte Giampa. Bis dahin werde dieses noch – etwas länger als geplant – von der Mittelschule benötigt. Zum Schuljahreswechsel im August nächsten Jahres soll mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden (Neubauteil und Bau II), sodass er im Mai 2025 schulisch genutzt werden kann.