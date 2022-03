Uli Stengelmair macht den VfL Kaufering happy

Von: Thomas Ernstberger

Hielt lange Zeit den Kasten des VfL Kaufering möglichst sauber und kehrt jetzt zum Verein zurück: Uli Stenglmair (rechts). Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1985. © Privat

Denklingen/Kaufering – Große Freude beim VfL Kaufering: Das lag weniger am standesgemäßen 4:1-Testspielsieg des Bezirksliga Schwaben-Tabellenführers gegen Kreisligist SpVgg Langerringen (Tore: zweimal Sebastian Bonfert, Daniel Müller und Felix Mailänder) als an einer Personalie, die Trainer Ben Enthart als „geniale Lösung“ bezeichnet.

Nach langer Suche „mit vielen Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten“ hat der VfL Kaufering einen Sportlichen Leiter und Leiter Sponsoring gefunden. Und das mit Uli Stengelmair (62) einen „Bald-Rentner“ (nach 47½ Jahren bei Rational, zuletzt in leitender Position), der mit „Stallgeruch“ nach Kaufering zurückkommt. Stengelmair stand von 1969 bis 1989 im Tor des VfL, stieg mit der Mannschaft 1985 in die Bezirksoberliga auf. „Ein historisches Ereignis für Kaufering“, schwärmt er heute noch.



Das nächste soll im Sommer mit dem Sprung in die Landesliga folgen. Egal, in welcher Liga soll er Enthart den Rücken freihalten. Stengelmair will „neue Strukturen schaffen“, dank seines umfangreichen Netzwerks neue Sponsoren an Land ziehen und so dafür sorgen, dass die Spieler künftig wenigstens eine „Aufwandsentschädigung“ (wie Fahrtkosten-Ersatz) bekommen.



Freut sich auf die neue Herausforderung beim VfL Kaufering: Uli Stengelmair. © Privat

Der „Neue“ spielt auch Golf und Tennis, er kegelt und radelt gerne und ist als Eisstock-Schütze aktiv, doch jetzt ist er erst mal beim VfL Kaufering gefordert: „Ich will dem Verein etwas zurückgeben“, sagt er. Ganz wichtig: „Ben braucht Unterstützung, damit er sich aufs Mannschafts-Coaching konzentrieren kann.“ Auch die Suche nach einem neuen Abteilungsleiter soll in Kürze beendet sein. „Es gibt endlich einen Kandidaten“, verrät Stengelmair.



„Die Lücke ist nun geschlossen. Uli hat uns ein überzeugendes Konzept vorgelegt. Er will hier etwas aufbauen und weiterentwickeln. Er kennt den VfL seit Jahrzehnten, hat Zeit, kennt viele Leute und ist mit Leidenschaft dabei. Das ist die perfekte Lösung für den Verein“ sagt Enthart, für dessen Mannschaft am Samstag (13.45 Uhr) gegen Bezirksligist FC Stätzling die Generalprobe für den Auftakt eine Woche später gegen Haunstetten ansteht.



Der Tabellenführer der Bezirksliga Oberbayern Süd, VfL Denklingen, wäre eigentlich am vergangenen Sonntag ins Punktspieljahr 2022 gestartet. Die Mannschaft war nach drei Testspielsiegen top in Form und freute sich auf den Auftakt in Raisting. Doch dann am Donnerstag die Absage: Der Platz war angeblich nicht bespielbar. Ein Unding in den Augen von VfL- (und Ex-SVR)-Trainer Markus Ansorge: „Die wussten seit einem halben Jahr, dass das Spiel stattfindet. Da kann man den Platz doch herrichten“ – zumal ja in letzter Zeit keine schweren Schneefälle waren.



Der Ärger ist zwar immer noch immer nicht verraucht, zumal die Denklinger „auf den Tag hin trainiert hatten“ und durch die Absage eine Englische Woche beschert bekamen – Nachholtermin ist am Mittwoch, 13. April, 18 Uhr. Doch Ansorge blickt nach vorne: „Dann starten wir halt mit dem Heimspiel gegen den SC Pöcking-Possenhofen. Ich hoffe, dass da der ganze Ort ins Stadion kommt und uns unterstützt.“ Das erste Punktspiel im neuen Sportpark wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen. „Unser Platz ist bespielbar. Er liegt super da“, sagt der Coach mit einem kleinen Seitenhieb Richtung Raisting.



Statt Punktspiel gegen den SVR stand für den VfL ein Test gegen Kreisligist ASV Habach auf dem Programm. Da setzte es eine etwas überraschende 0:2-Niederlage gegen eine „richtig gute, aggressive und sympathische Mannschaft“. Kein Beinbruch für Ansorge: „Wär’s ein Pflichtspiel gewesen, hätten wir die fehlenden fünf Prozent sicher draufgepackt.“



Jetzt also die Heimpremiere gegen Pöcking: „Die stehen als 14. der Liga mit dem Rücken zur Wand, das wird ein Alles-oder-Nichts-Spiel für sie. Ja nicht unterschätzen, für Pöcking geht es um Alles“, warnt der Coach. Um sich optimal auf dieses Spiel auf Rasen vorzubereiten, trainiert Denklingen am Donnerstag bereits um 17 Uhr auf dem Hauptplatz.