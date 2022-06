Hölzern aber elegant auf dem Ammersee

Das Siegerboot der Ammersee Classics 2021: Argo II, 45er nationaler Kreuzer. © Kornelia Kallis

Riederau – Wenn‘s coronabedingt mal länger dauert: Im Rahmen einer clubinternen Veranstaltung des Ammersee Yacht-Clubs (AYC) konnten der Crew der „Argo II“, dem Clubschiff des AYC, endlich der Wanderpokal für ihren Gesamtsieg bei der „Ammersee Classics“ Regattaserie 2021 überreicht werden.

Die „Ammersee Classics“ sind eine jährlich stattfindende Serie von vier Regatten. Ausgerichtet werden diese Wettbewerbe von vier Segelvereinen, alle am Ammersee Westufer gelegen: BSV in Utting; AYC in Riederau; ASC in Utting; DSC in Dießen.



Bei diesen Wochenend-Regatten dürfen nur Jollen und Yachten teilnehmen, die vor 1970 und aus Holz (auch Sperrholz) gebaut wurden, sowie den originalen Konstruktionen und Rissen der ursprünglichen Klasse entsprechen. Die ältesten teilnehmenden Segelboote stammen aus den späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts sowie aus den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts. Allesamt echte Schönheiten aus Holz, von denen einige damals schon auf den Werften am Ammersee konstruiert und erbaut wurden.



Auch im zweiten Corona-Sommer (2021) konnten alle Regatten von den Vereinen durchgeführt werden, allerdings ohne Landgang. Die notwendigen Anmeldungen sowie die Steuermannsbesprechungen, bei der zu Beginn einer jeden Regatta unter anderem der Kurs und die Wetterlage besprochen werden, fanden online statt, so dass sich alle Teilnehmer in ihren Booten gleich auf dem Wasser am Startschiff trafen.



Gesamtsieger über alle 2021er „Ammersee Classics“ Regatten wurde die Crew der „Argo II“, ein 45er nationaler Kreuzer erbaut 1923, mit Steuermann Dr. Johannes Schmohl und seinen Vorschotern Barny Rudolph, Benedikt Gäch, Dr. Andreas Hendrich alle vom AYC sowie Florian Abele vom YCBW (Bad Wiessee) und Florian Böhm vom YCAM (Ambach).



Die „Argo II“-Crew. Gesamtsieger der Ammersee Classics Regattaserie 2021. Von links: Bernhard Rudolph, Dr. Johannes Schmohl, Florian Abele, Dr. Andreas Hendrich und Benedikt Gäch. © AYC

Den 2. Platz über alle Regatten erreichte Oliver Betz mit seiner Crew, bestehend aus Michael Erhard, Patrick Wittmann und Heike Krapf auf seiner 22er Rennjolle „Zwiderwurz“. Alle Mitglieder des ASC in Utting. Auf den 3. Platz kam Hubert Baur vom Dießener Segelclub mit seinen Vorschotern Thomas Knab (AYC), Michael Pointner (ASC) und Luggi Braun (AYC) ebenfalls auf einer 22er Rennjolle „Herzblut“.



In diesem Sommer können zur Freude aller die Regatten wieder mit Rahmenprogramm und Landgang in den Segelvereinen durchgeführt werden. Los geht’s mit dem „Traditionsklassenmeeting“ der BSV in Utting am kommenden Samstag, 25. Juni.



Als zweite Regatta organisiert der AYC, gegründet 1906 in Riederau, seine Wochenendregatta den „Holzpokal“ am 9. und 10. Juli. Gesegelt wird nach traditionellen Kursen mit einer Starteranlage auf den frühen 1920er Jahren. Das dritte Regatta-Wochenende, 13./14. August, findet im renommierten ASC von 1903 in Utting mit der „Oldies but Goldies“ statt. Den Abschluss bildet der DSC mit seiner legendären „Holzboot-Regatta“ (10./11. September) und stimmungsvollen Stegparty am Freitagabend.



Interessierte Teilnehmer finden alle Informationen auf facebook „Ammersee.Classics“ und auf www.ammersee-classics.de oder auf den Homepages der Segelvereine.

Carina Eickmann