Gleichbehandlung?

Solarziegel für die Landsberger Altstadt?

Von: Ulrike Osman, Susanne Greiner

Viel Fläche für mögliche Solarstromgewinnung: die Landsberger Altstadtdächer. © Greiner

Landsberg – Wasserburg testet bereits. Und zwar die Gewinnung von Solarenergie in der unter Ensembleschutz stehenden Altstadt und auch auf denkmalgeschützten Gebäuden. Die Mittel der Wahl anstatt unästhetischer Paneele: Solarfolien und -ziegel. Das wäre in Zukunft wohl auch in Landsbergs Altstadt möglich, und nicht nur als Test. Denn die bayerische Regierung will das Denkmalschutzgesetz zugunsten der Nutzung erneuerbarer Energien lockern.

Das Kabinett hat die Änderung des Gesetzes bereits beschlossen, auch eine erste Lesung gab es. Die Kernaussage: In Zukunft wird ein Einwand seitens des Denkmalschutzes gegen Solaranlagen schwieriger. „Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Denkmalbereich und Maßnahmen zur energetischen Verbesserung von Baudenkmälern sollen regelmäßig ermöglicht werden“, ist in der Gesetzesentwurfs-Anlage des Staatsministeriums zu lesen.



Konkret: Sind die Flächen vom öffentlichen Raum aus einsehbar, sollen Anlagen, „die mit dem Erscheinungsbild des Ensembles denkmalfachlich vereinbar sind (z.B. in die Dachfläche integrierte Anlagen, Folien etc.), regelmäßig erlaubnisfähig sein.“ Das gilt auch für Einzeldenkmäler, solange die bauliche Substanz nicht beeinflusst wird. Auf vom öffentlichen Raum nicht einsehbaren Flächen im Ensemble sollen sogar aufgeständerte Anlagen erlaubt werden. Und noch ein Schmankerl: Kostet die Anlage aufgrund des Denkmalschutzes mehr, erkennt das Landesdenkmalamt das als „denkmalverträgliche Maßnahme“ an – und schießt Gelder im Rahmen der vorhandenen Denkmalförderung zu. Zudem sollen Beratungen seitens des Denkmalamtes angeboten werden.



Die Novellierung wird wohl auch zur Änderung der Altstadtsatzung Landsberg führen. Im Stadtrat wurde beschlossen, dafür aber erst noch die endgültige Fassung des geänderten Denkmalschutzgesetzes abzuwarten (siehe nebenstehenden Artikel).



Markus Heintz dürfte sich darüber freuen. Er besitzt ein Haus im Vorderen Anger, in dem er mit seiner Familie auch wohnt. Auf dem Dach würde er nur zu gern eine Solaranlage aufbauen. Bisher untersagt die Altstadtsatzung aber jegliche Nutzung von Solarenergie bei Einzeldenkmälern und in der gesamten Altstadt. Mit dem Denkmalamt hat Heintz bereits vor zehn Jahren Bekanntschaft gemacht, als er das Dach seines Hauses erneuert hat. Natürlich gelte es, das Für und Wider von Denkmalschutz und erneuerbaren Energien abzuwägen. „Aber wir können es uns nicht mehr leisten, auf erneuerbare Energien zu verzichten. Die Altstadt ist ja kein Museum.“ Einerseits solle man nur noch auf 19 Grad einheizen, müsse andererseits aber auf erneuerbare Energien verzichten? „Das beißt sich.“



Gleichbehandlung?



Ein weiterer Aspekt für Heintz: Weil ihm als Altstadt-Hausbesitzer die Installation von Solaranlagen untersagt ist, werde der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt. Ein Hausbesitzer außerhalb des Ensembleschutzes könne von niedrigeren Energiepreisen und auch der staatlichen Förderung für erneuerbare Energien profitieren – er nicht. Ein Bekannter, der früh auf den Solarenergie-Zug aufgesprungen sei, bekomme immer noch eine hohe Einspeisevergütung. Das sei jetzt zwar weniger. Aber die Energie für den Eigenbedarf zu verwenden reiche ja, auch wenn man natürlich im Altstadthaus keine Abdeckung von 90 Prozent bekomme. „Aber schon die Hälfte wäre gut, für mich und für die Umwelt.“ Auch den Laden-Mietern würde er gerne eine günstigere Stromversorgung anbieten. Unter anderem, da momentan mit Gas geheizt wird.



Heintz hat bei der Stadt wegen einer Solaranlage auf dem Dach angefragt – einer von vielen. Die Stadt bittet um Geduld, da das Thema demnächst im Stadtrat verhandelt werde. Solange müsse man Solaranlagen in der Altstadt aber weiterhin untersagen. Die Lösung sei nur im „Miteinander“ zu finden, ist Heintz überzeugt. „Wenn man die Stadt lebendig halten will, führt daran kein Weg vorbei.“

Änderungen für Landsberg?

Inwiefern die Stadt Landsberg auf die Novellierung des Denkmalschutzgesetzes reagiert, ist in der letzten Sitzung des Stadtrates verhandelt worden. Dass die Novellierung auch zur Änderung der Altstadtsatzung in Landsberg führen könnte, bewies die Aufnahme des Punktes in die Tagesordnung der Stadtratssitzung. Dort wurde am Mittwoch letzter Woche darüber beraten und einstimmig beschlossen, dass nach der erwarteten Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes eine Anpassung der Altstadtsatzung ins Auge gefasst werden soll.

Katja Kaus, Referatsleiterin Technische Bauaufsicht in der Stadtverwaltung, berichtete von zunehmenden Anfragen von Bewohnern der Altstadt. Sie hätte vom Stadtrat gern den Arbeitsauftrag gehabt, denkmalfachliche, technische und praktikable Rahmenbedingungen und entsprechende Möglichkeiten und Beispiele für die Nutzung erneuerbarer Energien in denkmalgeschützten Bereichen zu ermitteln.



Das soll auch geschehen, allerdings erst nach der Gesetzesänderung, die nach den Worten Ludwig Hartmanns – Grünen-Landtagsabgeordneter und Stadtrat – umfassend ausfallen wird „Es wird eine klare Ermöglichung kommen.“



Die Dächer denkmalgeschützter Gebäude würden „mit nur sehr wenigen Ausnahmen“ für die Solarnutzung freigegeben werden. Derzeit laufe zum Gesetzesentwurf die Anhörung der Verbände. „Anschließend geht er erneut ins Kabinett und dann kommt die erste Lesung im Landtag.“