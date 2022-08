Gesundheitsamt Landsberg zieht an den Wiesenring

Von: Toni Schwaiger

Neue Heimat des Gesundheitsamtes Landsberg: das ehemalige Mannschaftsgebäude am Wiesenring 15. © LRA LL

Landsberg – Das Gesundheitsamt direkt am Klinikum – das erschien viele Jahre als Idealfall, doch das ist bald nicht mehr der Fall. Grund: Die Behörde zieht in der kommenden Woche um. In den Süden der Lechstadt.

Die Landsberger Gesundheitsbehörde zieht an den Wiesenring 15 in ein ehemaliges Mannschaftsgebäude der einstigen Ritter-von-Leeb-Kaserne. Es ist schon seit einigen Jahren Eigentum des Landkreises, wurde saniert und mit einem Anbau versehen und war zuletzt vermietet, so Landratsamtssprecherin Anna Diem. Grund für den Umzug sei insbesondere die „inzwischen sehr beengte räumliche Situation“ am jetzigen Standort in der Bürgermeister-­Dr.-Hartmann-Straße). Und: „Dieses Gebäude wird bei der weiteren Entwicklung am Klinikum Landsberg zum Gesundheitscampus ohnehin weichen und abgerissen.“



Von Dienstag bis Freitag, 16. bis 19. August, wird der Umzug erfolgen, teilt Diem mit. Die Mitarbeitenden der Gesundheitsbehörde seien an diesen Tagen nur „sehr eingeschränkt“ zu erreichen. Aber: Die Corona-Hotline 08191/129-1680 bleibe zu den üblichen Betriebs­zeiten auch an den Umzugstagen aktiv: Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr.