Gewerbeverband Dießen sucht neuen Vorstand

Von: Dieter Roettig

Die Feuershows von Michael Folgmann werden sicher wieder die Höhepunkte des Aktionsabends „Dießen leuchtet“ am 24. November. Der Gewerbeverband plant außerdem einen Marktsonntag am 18. September. © Roettig

Dießen – Sechs Jahre lang hat Uschi Wacke die Geschicke des Gewerbeverbands Dießen als Vorsitzende geleitet. Zum Jahresende verlässt sie die Kommandobrücke, ebenso wie Vize Erich Beausencourt. Deshalb ihr Aufruf am Ende der jüngsten Mitgliederversammlung im Seefelder Hof, engagierte Kandidatinnen und Kandidaten mögen sich zeitnah für die Neuwahlen Ende November melden.

Die Copyshop-Unternehmerin hat es mit viel Herzblut vorgemacht, den Gewerbeverband mit attraktiven Publikumsveranstaltungen mehr ins Bewusstsein der Dießener zu rücken. 58 Mitglieder aus Handel und Gewerbe zählt der Verband, der dem „Bund der Selbständigen“ angeschlossen ist. Darum war jetzt auch Uwe Jennerwein, Geschäftsführer Oberbayern-West, Gast bei der Versammlung. Er war voll des Lobes über die bald scheidenden Vorsitzenden und freute sich auf die drei letzten Veranstaltungen unter ihrer Regie. Mit einer laut Finanzchef Georg Hoiss gut gefüllten Kasse von 8.192 Euro könne man in die Vollen gehen.



So wird am 18. September nach zweijähriger Pandemie-­Pause wieder der in der ganzen Region beliebte Marktsonntag im Zentrum von der Hofmark bis zum Untermüllerplatz stattfinden. Wacke wünscht sich, dass diesmal ausnahmslos alle Geschäfte von 11 bis 17 Uhr geöffnet haben. Neben zahlreichen Fieranten wird es wie immer ein attraktives Rahmenprogramm geben, dazu Musik und Stände zum Brotzeiten und Naschen.



Markus Dieffenbach vom Café Goldammer, den einige Mitglieder schon als künftigen Vorsitzenden sehen, brachte die Idee eines Kinderwettbewerbs vor. Aus verschiedenen Teilen, die man in Läden quer durch den Ort gratis abholen kann, basteln die Kids unter Anleitung der „Freien Kunstanstalt“ Boote, die sich dann ein Wettrennen im Mühlbach liefern. An Bürgermeisterin Sandra Perzul, interessierter Gast der Versammlung, ging die Bitte, am Marktsonntag den Ausweichparkplatz an der Rotter Straße zu öffnen.



Vorweihnachtliches Feeling verspricht „Dießen leuchtet“ am 24. November, dem Donnerstag vor dem ersten Advent. Licht- und spektakuläre Feuershows, Stelzenläufer, Zauberer, eine Samba-Gruppe mit leuchtenden Trommeln, Stände von lokalen Vereinen und Schulen, Brotzeit- und Glühwein-Stationen und natürlich weihnachtlich dekorierte Geschäfte laden zum Bummeln ein.



Noch einmal „Dießen leuchtet“, dann ist Schluss: Uschi Wacke verlässt zum Jahresende die Kommandobrücke des Gewerbeverbandes Dießen. © Roettig (Fotomontage)

Sowohl für den Marktsonntag wie auch für „Dießen leuchtet“ sucht der Gewerbeverein noch freiwillige Helfer, die bei Auf- und Abbau oder bei der Verkehrs- und Parkregelung mit anpacken. Damit es nicht wieder heiße „Der harte Kern macht es, der Rest lobt es…“



Mehr ein internes, wenn auch öffentliches Spektakel, verspricht am 3. Oktober, dem „Tag der deutschen Einheit“, ein Fußballspiel zwischen dem Gewerbeverband und dem Dießener Marktgemeinderat auf dem Gelände des MTV. Um den Sieg werden gemischte Mannschaften mit jungen Kickern, Alten Herren, Kids und auch Damen kämpfen. Selbst ein kleines Turnier steht im Raum, wenn Vereine wie Feuerwehr oder Wasser­wacht mitspielen.



Die Anwesenheit von Bürgermeisterin Sandra Perzul nutzten Anlieger mit Geschäften in der Mühlstraße und am Untermüllerplatz. Die Parksituation aufgrund zu geringer Zahl an Plätzen sei oftmals unerträglich. Rücksichtlose Falschparker kämen meist ohne Knöllchen davon, weil der Zweckverband Verkehrssicherheit zu selten kontrolliere. Die Gemeindechefin versprach eine Nachbesserung bei der Anzahl der Stellplätze in der Mühlstraße. Dazu findet zusammen mit Bauhof, Ordnungsamt und Polizei am 19. Mai eine Verkehrsschau statt.