Hauptpreis Goldbarren: ein Gewinn mit Mehrwert

Von: Dieter Roettig

Ein Goldbarren als Hauptpreis: Unser Bild zeigt (von links) KREISBOTEN-Anzeigenleiter Jörg Gramberg, VR-Marketingchef Manfred Doll, Franka und Luis, Gewinnerin Silke Grimminger und VR-Chef Stefan Jörg. © Roettig

Landsberg – Für die Zwillinge Franka und Luis (11) war der Besuch in der Altstadt-Schatzkammer der Landsberger VR-Bank ein Abenteuer. Zusammen mit Papa Roland Steber und Mama Silke Grimminger stiegen sie am Tresorraum vorbei hinab in das Tonnen- und Kreuzgewölbe aus dem 14. und 15. Jahrhundert, das zum „VR-GoldZentrum“ für den Goldeinkauf von Barren und Münzen ausgebaut wurde. Was den Kids sofort ins Auge fiel, war eine „Goldtafel“, gestaltet wie eine Schokoladentafel. Wertvolle Grammstücke und Rippchen kann man davon abbrechen und bei Bedarf verkaufen oder verschenken.

Erfreulicher Anlass des Besuchs: Silke Grimminger ist die Hauptgewinnerin des KREISBOTEN-Gewinnspiels in der letztjährigen Adventskalender-Sonderbeilage. Ihr Preis: Ein 10 Gramm-Goldbarren zu einem Tageswert von 563 Euro. Ein zwar kleiner, aber im Wert garantiert steigender Barren. Denn laut Fachleuten ist der Höhenflug des Goldpreises noch lange nicht beendet. Überglücklich nahm Silke Grimminger ihren Gewinn vom VR-Vorstandsvorsitzenden und Sponsor Stefan Jörg entgegen. Erste Gratulanten: KREISBOTEN-Anzeigenleiter Jörg Gramberg und VR-Marketingchef Manfred Doll.



Silke Grimminger, von Beruf Verwaltungsinspektorin bei der Deutschen Rentenversicherung, hat nur ein paarmal bei der Gewinn-Hotline des KREISBOTEN angerufen. Dass der Zufallsgenerator dann ausgerechnet sie aus den über zehntausend Anrufen als Hauptgewinnerin ausgewählt hat, machte sie zunächst fassungslos.



Wie VR-Chef Stefan Jörg bei einem beruhigenden Gläschen Sekt erzählte, war seine Bank auf die Größenordnung bezogen im letzten Jahr zum zweiten Mal in Folge bundesweit bester Goldverkäufer mit neun Millionen Euro Umsatz.