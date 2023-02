„Gib Gummi!“ - 25 Jahre ADAC-Reifentest in Landsberg

Den ersten Reifentest führte der ADAC 1973 zusammen mit dem Touring Club Suisse durch. © ADAC

Landsberg - Seit 50 Jahren testet der ADAC Reifen - und seit 25 Jahren in Landsberg, zunächst im ADAC Technik Zentrum, seit ein paar Jahren aus Platzgründen in einer eigenen Halle im Industriegebiet Lechwiesen. Von dort aus starten im Jahr acht Mitarbeiter in diverse Testgebiete, je nach Klima in Italien, Nordeuropa oder eben auch Hannover. Wobei auch hier die Klimaveränderung dafür sorgt, dass beispielsweise Winterreifentests statt im Engadin jetzt in Finnland gemacht werden müssen.

„In Landsberg werden jedes Jahr tausende von Sommer- und Winterreifen anonym eingekauft, auf Felgen montiert und definiert eingefahren“, erzählen die Projektleiter Martin Brand und Andreas Müller. Neben der Fahrsicherheit seien Umwelteigenschaften wichtig, weshalb man seit rund 15 Jahren einen Reifenverschleißtest im Realbetrieb durchführe. „Die hierfür eingesetzte Flotte von 16 VW Golf 8 hat auf ihrer Route durch den Landkreis schon für Aufsehen gesorgt“, wissen Brand und Müller.

Begonnen hat der ADAC mit seinem Reifentest 1973, als noch hitzige Debatten für und wider Spikes im Winter geführt wurden. Später folgten Tests von Breit-, Ganzjahres- und Motorrad-Reifen, dazu Runderneuerte und Pneus für Campingmobile – auch ein Reifen mit blauer Lauffläche war Testkandidat.

Zusammen mit mehreren Partner-Clubs und europäischen Verbraucherschutz-Organisationen kaufe man von jedem Reifenmodell mindestens 28 Exemplare ein, so Brand. Insgesamt habe man so bisher 200 Reifentests von 2.400 Modellen veröffentlichen können. Im 50. Jahr des Bestehens wolle man erstmals 50 Reifenmodelle aller Preisklassen bewerten. Neu sei dabei die Umweltnote, die Reifengewicht, -abrieb, Schadstoffgehalt und Nachhaltigkeit einschließen soll.