Zwei Deutsche Meister aus dem Landkreis Landsberg

Von: Thomas Ernstberger

Sydney Lohmann präsentiert stolz die gewonnene Meisterschale. © Ernstberger

Dießen/Pürgen – Glückwunsch! Der Landkreis Landsberg hat zwei Deutsche Fußball-Meister: bei den Frauen und im Futsal der Herren.

Die 21-fache Nationalspielerin Sydney Lohmann (22), die in Pürgen aufgewachsen ist, mit vier Jahren beim SV Lengenfeld mit dem Fußballspielen begonnen hat und danach unter anderem für den VfL Kaufering spielte, sicherte sich nach 2021 ihren zweiten Titel mit den Frauen des FC Bayern München, dessen Trikot sie seit dem 16. Lebensjahr trägt. Nach dem 11:1 im letzten Bundesligaspiel gegen Potsdam gab’s für die Mittelfeldspielerin erst die Meisterschale sowie die -Medaille, eine Feier mit ihren Mitspielerinnen und den Bayern-Männern auf dem Münchner Rathaus-Balkon – und dann ein ausführliches Interview in der VOGUE. Nächste Station der zweifachen U17-Europameisterin: die Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August).

Grund zum Jubeln hatte auch Philipp Ropers (29), der Spielertrainer des MTV Dießen, der als Trainer mit Jahn Regensburg den Deutschen Meistertitel durch einen 4:0-Sieg bei HOT 05 Futsal (ein Verein aus Hohenstein-Ernstthal) in die Oberpfalz holte. Als Aufsteiger Meister – damit haben Regensburg, 2020 schon Vizemeister, und Nationalspieler Ropers „deutsche Fußball-Geschichte geschrieben“, so BFV-Futsal-Chef Michael Tittmann. Der Dießener: „Das war der Tag des Jahnsinns…“ Der Jahn hat sich mit diesem Erfolg für die Futsal UEFA-Champions League qualifiziert.



Genau genommen gibt es sogar noch einen dritten Landkreis-Meister. Der Issinger Julian Nagelsmann (35) hat, da er erst Ende März auf Platz eins entlassen wurde, maßgeblichen Anteil am Titelgewinn von FC Bayern München.