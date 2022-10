Theater Unbegrenzt: Das Glück auf der Bühne finden

Von: Susanne Greiner

Das „Theater Unbegrenzt“ ist im November im Stadttheater zu sehen. © Theater Unbegrenzt

Landsberg – Eine aufregend-turbulente, witzige, aber auch zum Nachdenken anregende Theaterreise auf der Suche nach dem Glück unternimmt das „Theater Unbegrenzt“ am 3. und 4. November jeweils um 19.30 Uhr im Landsberger Stadttheater.

„Schöner geht immer…?“ heißt das Stück in der Regie von Mirjam Kendler. Was ist Glück? Und wo findet man es? Das fragen sich zwei anerkannte Glücksforscher und reisen nach Glucksmenistan, um dort den Glücksindex zu messen.



Was am Anfang paradiesisch klingt, entwickelt sich zur wilden Reise – samt Flugzeugabsturz und rasanter Taxifahrt. Dazu gesellen sich auch nicht ganz alltägliche Gestalten: besondere Straßenmusiker, die Frau mit Elch oder auch eine stets tanzende Putzfrau. Optisch unterstützten eingespielte Filmsequenzen das Schauspiel: Szenen, in denen die Darsteller ihre Idee vom Glück erzählen.



Im Stück spielen zehn Mitglieder des inklusiven „Theaters Unbegrenzt“ mit Ursprung in der Landsberger Lebenshilfe mit. Dazu kommen zwei bekannte Gesichter: Richard Oehmann von „Doctor Döblingers geschmackvollem Kasperltheater“ und Regisseur und Autor des Singspiels am Nockherberg. Das Publikum des „Theater Unbegrenzt“ kennt ihn schon aus „Besser geht‘s nicht“, wo er einen Spiegel spielte. Auch mit dabei ist Eva Wittenzellner aus den „Rosenheim Cops“ – von Kendler und Oehmann zusammen mit ins Boot geholt.



Die ‚Grundmauern‘ des Stücks hat Kendler geschrieben. Aber die Schauspielerinnen und Schauspieler haben während der Proben immer wieder selbst texte und Ideen für die Handlung beigesteuert. „Ein ständiger Entwicklungsprozess“, sagt Kendler.



Eintritt frei, Spenden werden erbeten. Info: www.theaterunbegrenzt.de.