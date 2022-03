Goppel übt Kritik an „Schlossbergschulen-Krone“

Von: Susanne Greiner

Ex-Umweltminister Dr. Thomas Goppel übt als Vorsitzender des Landesdenkmalrates Kritik an der architektonischen Gestaltung der Schlossbergschule. © Roettig

Landsberg – Erst nach einer längeren Diskussion hat der Landesdenkmalrat seinen Beschluss zur Schlossbergschule gefällt. Die Einmaligkeit des Schlossberg-Umgriffs vertrage Störungen im geplanten Umfang nur „sehr begrenzt und überlegt“, betont Denkmalratsvorsitzender Dr. Thomas Goppel. Beim Boden brauche es Behutsamkeit. Bei der Krone „Feinarbeit“.

Beim Ortstermin habe die Stadt für den Schulbau einen Planstatus präsentiert, der die Bedenken des Landesdenkmalamtes nicht aufgreife, ist im abschließenden Beschluss des Denkmalrates zu lesen. Archäologische, planerische und gestalterische Empfehlungen des Landesamtes seien auch in der alternativen Vorlage nicht berücksichtigt worden. „Die preisgerichtlichen Festlegungen in Landsberg haben die Stellungnahme des Landesamts ignoriert.“



Zusätzliche Änderungen zu denen des Landesamts gebe es seitens des Rates beim aktuellen Planungsstand keine. Bei der Gestaltung des Neubaus – Oberflächen, Dächer, Materialität, Fassadengliederung – fordere man aber weiterhin dringend die Einhaltung der Altstadtsatzung. Das betreffe auch „Korrekturen im Hinblick auf eine Beruhigung der Silhouette“, ist im Beschluss zu lesen.



Der Vorsitzende des Landesdenkmalrates Dr. Thomas Goppel äußert sich auch direkt: „Mit meinen Worten ausgedrückt, rügt der Rat die letztlich wissentlich unterbliebene Beteiligung der Denkmalpflege bei der Preisentscheidung im Auswahlverfahren.“ Das Denkmalamt habe an der Preisgerichtsentscheidung aus „pandemischen Gründen“ nicht teilnehmen können, so Goppel. Was die Entscheider nicht davon abgehalten habe, sich trotz Wissens um die Empfehlung des Amtes für den Bau auf der Südseite „auf die Nordgeländebebauung zu versteifen und zu einigen“.



Nun sei ein behutsamer Umgang mit der Bodenbeschaffenheit nötig, so Goppel. Ebenso müsse es Plangestaltungskorrekturen geben, der Denkmalrat sehe „die Vorgehensweise mit Fragezeichen“. Deshalb lege man der Stadt ans Herz, „weiter notwendige Abstimmungen mit der amtlichen Denkmalpflege im Bauvollzug zu achten“. Vor allem bei der Dachgestaltung sei „Behutsamkeit geboten. Da ist Feinarbeit in lagebedingter Sorgfalt unverzichtbar“, schließt der Ratsvorsitzende in seinem Kommentar.