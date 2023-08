Asyl: Ein Flickenteppich im Landkreis Landsberg?

Von: Nathalie Schelle

Die neueste Ausgabe der Landkreiszeitung „Mein Landkreis“ des Landsberger Landratsamts hat für Verwirrung gesorgt. Auf manchen Seiten auch für Empörung. Denn sie zeigt beim Thema „Flüchtlingsunterbringung“ weiße Flecken in den Gemeinden auf, wo eigentlich keine sind.

Landkreis – „Wohnraum gesucht“ heißt die Doppelseite, in der das Landratsamt Anfang August teils missver­ständlich darüber informiert, wo im Landkreis wie viele Flüchtlinge untergebracht sind. Elf weiße Flecken gibt es laut Grafik im Landkreis: Schondorf, Finning, Hofstetten, Schwifting, Thaining, Unterdießen, Reichling, Rott, Apfeldorf, Kinsau und Denklingen würden aktuell keine Flüchtlinge unterbringen. Bei insgesamt 31 Gemeinden wäre das fast ein Drittel. Drücken sich die Gemeinden vor der Flüchtlingsunterbringung?



Nur dezentral

Natürlich nicht, wie sich nach einem Gespräch mit dem Pressesprecher des Landratsamtes, Wolfgang Müller, herausstellt. „Wir wollten hier nur die 105 dezentralen Unterkünfte des Landkreises darstellen“, erklärt er. „Dezentral“ wird übrigens als „nicht von einer Stelle ausgehend“ definiert und beschreibt in der Flüchtlingsthematik eine Form der staatlichen Unterbringung, in der die Geflüchteten nach dem Aufenthalt in einer Erstaufnahmeeinrichtung (maximal sechs Monate) unterkommen. Diese kann aber auch durch die Landratsämter betrieben werden, die Flächen oder Gebäude anmieten, in denen die Flüchtlinge bis zu ihrer Anerkennung bleiben. Das bedeutet, dass auf der Karte des Landratsamtes weder Flüchtlinge gezählt werden, die privat untergekommen sind, noch diejenigen, deren Asylverfahren bereits abgeschlossen ist und die sich selbst um eine Wohnung gekümmert haben oder in Gastfamilien leben.



Missverständlich ist die Grafik also, die ohne dieses Hintergrundwissen vermuten lässt, dass diese elf Gemeinden gar keine Flüchtlinge aufgenommen haben. Auch der einleitende Text vor der Darstellung lässt nicht erkennen, dass es sich bei den „Stecknadeln“ auf der Grafik (rot) lediglich um die landkreiseigenen Unterkünfte handelt. Das sorgt auch für Unmut in den Gemeinden, zum Beispiel in Schondorf: Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) regt sich über die Darstellung auf. „Bei uns wohnen rund 120 Flüchtlinge aus aller Welt“, allerdings eben nicht in dezentralen Unterkünften, sondern in eigenen Wohnungen. Das liege daran, dass die Gemeinde bereits 2015 eine eigene Stelle für Asyl und Flucht ins Leben gerufen habe, in der vor allem Anne Pfefferkorn den Asylbewerbern und den anerkannten Flüchtlingen hilft, sich in Schondorf zu integrieren. Das laufe so gut, dass alle Geflüchteten in der Gemeinde einen eigenen Wohnraum gefunden haben. Zwei Drittel von ihnen seien auch schon berufstätig.



Durch die Grafik werde Schondorf mit den anderen Gemeinden, die wirklich keine Flüchtlinge unterbringen, auf eine Stufe gestellt, bemängelt Herrmann. Das sei vor allem für die Arbeit von Anne Pfefferkorn ernüchternd. Abgesehen davon habe Schondorf aber auch Flüchtlinge dezentral untergebracht. Das gehe aus der Grafik allerdings nicht hervor. Die Flüchtlinge seien seit mehreren Monaten Schondorf.



Auch Schwifting ist in der Grafik als weißer Fleck dargestellt. Aber auch hier sind Flüchtlinge privat untergekommen. „Wir haben einfach keinen Platz“, erklärt Bürgermeisterin Heike Schappele. In der Gemeinde hätten sich vor allem die Bürger selbst engagiert, um die Flüchtlinge abzuholen und sie privat aufzunehmen. Auch in Apfeldorf kann weder ein Gebäude noch ein Grundstück für die Unterbringung zur Verfügung gestellt werden. „Wir drücken uns nicht weg, wir haben nur einfach keinen Platz“, so Bürgermeister Gerhard Schmid. Auch in Apfeldorf seien Geflüchtete privat untergebracht.



„Ich hab hier nichts“, erklärt Kinsaus Bürgermeister Marco Dollinger. Die kleinste Gemeinde im Landkreis Landsberg hat die größten Platzprobleme. „Wir würden gerne unserer Pflicht nachkommen“, aber er könne eben auch keine Gebäude oder Flächen zaubern. Die Flüchtlinge, die nach Kinsau gekommen sind, fänden ebenfalls in privaten Unterkünften Platz.



Auch in Denklingen?

Das Gegenstück zu Kinsau bildet die Gemeinde direkt daneben: Denklingen zählt zu den großen Kommunen im Landkreis, ist in der Grafik aber ebenso als weißer Fleck dargestellt. Die Anfrage des KREISBOTEN, inwiefern das zutreffe und ob die Gemeinde anderweitig Flüchtlinge unterbringe, ließen sowohl Bürgermeister Andreas Braunegger (im Urlaub) als auch die Geschäftsleiterin und die Pressesprecherin der Gemeinde unbeantwortet.