Greifenbergs Bad-Gastro wird wiederbelebt

Von: Dieter Roettig

Von der Terrasse des Restaurant- und Hotelkomplexes im Hintergrund hat man einen tollen Ausblick über das neue Greifenberger Sommerbad. Ab 2025 soll hier wieder gastronomisches Leben einkehren. © Roettig

Greifenberg – Mit dem Neubau des jetzt „Sommerbad“ genannten Warmbades in Greifenberg ist dem Landkreis ein Meisterstück gelungen. Trotz verkürzter Startsaison wurden über 42.000 Badegäste gezählt, die eigentlich voll des Lobes waren. Einziger Wermutstropfen für eine perfekte Sommerauszeit ist die fehlende Gastronomie.

Zwar gibt es einen Kiosk, der aber keinen gemütlichen Mittagslunch oder den abendlichen Absacker mit Freunden ersetzt. Bis zur Saison 2025 könnte dieses Manko behoben sein. Der Naherholungs- und Bäderausschuss des Kreistages gab in seiner aktuellen Sitzung grünes Licht zur Beauftragung von Planern, die dem alten Gastronomie- und Hotelgebäude neues Leben einhauchen sollen.



Es blieb den Kreisräten auch kaum etwas anderes übrig, wenn sie kein Geld „verbrennen“ wollen. Ursprünglich sollte der am Hang gelegene Komplex wie schon das alte Eingangs-, Technik- und Garderobengebäude abgerissen werden. Zusammen mit der notwendigen Hangsicherung würde das nach Berechnungen von Hochbauchef Christian Kusch rund eine Million Euro kosten. „Das Geld wäre weg und übrig bliebe ein begrünter Hang“, so Kusch.



Da aber laut Christian Kusch die Bausubstanz des Gebäudes noch gut erhalten sei und weder Risse noch Schäden durch Feuchtigkeit aufzeige, plädierte er in seinem Gutachten für eine Sanierung und Projektierung durch den kreiseigenen Hochbau. Das 2018 stillgelegte Badrestaurant verfügt über zwei Gasträume mit 110 Sitzplätzen, eine Außenterrasse für 60 Gäste mit Blick über die gesamte Anlage, sechs Gästezimmer mit Balkon, eine Ferienwohnung sowie vier Garagen. Alles natürlich altersbedingt sanierungsbedürftig.



Nach der Ertüchtigung soll die Gaststätte durch den Landkreis verpachtet werden. Die Monatspacht nach derzeitigem Stand: 2.400 Euro netto. Bereits im Vorfeld wolle man sich mit potentiellen Bewerbern besprechen, um ihre Wünsche und Vorstellungen für die künftige Gastronomie und Hotellerie in die Planungen einfließen zu lassen. Der Landkreis als „Wirt“ hat Erfahrung mit verpachteten Gastronomieprojekten. Ihm gehört die Windach-Alm am Windachspeicher sowie am Ammersee das Strandhaus und im Dießen-St. Alban das Seerestaurant.



Über den Beschluss zur Neubelebung freut sich besonders Greifenbergs Bürgermeisterin Patricia Müller, die als Beobachterin die öffentlichen Sitzung mitverfolgte. Sie wünscht sich dringend eine Gastronomie für ihre Gemeinde, wo diesbezüglich Niemandsland sei. Das vom Landratsamt in Auftrag gegebene Gutachten beim Hotel- und Gaststättenverband HOGA sieht wie sie im regional vorhandenen Marktumfeld gute Erfolgschancen für eine öffentliche Gaststätte. Da Greifenberg nahe der Autobahn liege, sei auch die Vermietung der Hotelzimmer gesichert. Hier kam von den Kreisräten der Vorschlag, einen Teil als Personalwohnungen zu nutzen, was bei der Suche nach Fachpersonal sehr hilfreich sei.



Auf der Agenda des Naherholungs- und Bäderausschusses stand auch zum wiederholten Male die Erweiterung des Kauferinger Lechtalbades sowie die erforderliche Sanierung des Thaininger Freibades. Beide Konzepte wurden ohne Beschluss zur Kenntnis genommen, da es sich um mittel- bis langfristige Maßnahmen handelt.