Gretchen 89ff: Faszination der Faust-Kästchenszene

Von: Susanne Greiner

In „Gretchen 89ff“ geht es immer um die gleiche Szene – die Kästchen-Szene aus Goethes Faust 1. Hier die „Diva“-Variante mit Leonie Fuchs und Stephan Leitmeier. © Tschochner

Landsberg – Das Sommertheater ruft: Lutz Hübners „Gretchen 89ff“ wird am Wochenende im Stadttheater-Garten gespielt. Inszeniert hat es Steffi Baier, lange Zeit Regieassistentin bei Dieter Dorn an den Kammerspielen und im ‚Resi‘. Mit ihr hat Theaterleiter Florian Werner über die aktuelle Situation des Theaters gesprochenen.

Wie haben Sie als freie Regisseurin die schwierige Zeit erlebt?



Steffi Baier: „Die Situation der Einzelnen war unterschiedlich. Ich hatte Glück, da ich nicht nur als Regisseurin arbeite, sondern auch in der Gitarrenbauwerkstatt meines Mannes und als Musikerin. Beim ersten Lockdown waren wir in Endproben für den „Brandner Kasper“, der dreimal verschoben und dann abgesagt wurde – für alle Beteiligten schmerzhaft. In der Folge hat sich aber gezeigt, dass ich durch Schwierigkeiten Kraft bekomme, mich nicht unterkriegen lasse. Darum habe ich mich an kleine Formate, die in der aktuellen Situation spielbar waren. Eines davon ist „Gretchen 89ff.“



Wie sehen Sie die Lage der Theater jetzt?



Baier: „Unterschiedlich. Viele haben gemerkt, wie wichtig Kultur und Theater für eine Gesellschaft und das Leben sind. Gleichzeitig haben viele noch Angst, sind unsicher. Und viel fällt wegen Quarantäne aus. Ein bisschen gehen wir alle wie auf rohen Eiern, aber ich bin zuversichtlich. Im Moment überwiegt die Freude, wieder spielen zu können.“



Was motiviert Sie?



Baier: „Ich muss mich nicht groß motivieren, ich habe ein Grundbedürfnis, mit Texten und Schauspielern zu arbeiten oder Musik zu machen. Auch wenn ich mal nichts mit Theater und Musik mache, arbeitet es in mir, weil mich das glücklich macht.“



Was begeistert Sie an Gretchen 89ff?



Baier: „Wir können ja nicht ohne Theater, haben uns getroffen und fanden diese Szenen über Proben an der Kästchenszene aus Faust reizvoll. Der schnelle Wechsel der Rollen ist eine Herausforderung für Schauspieler. Zwar scheint es erstmal ein Blick auf Theaterleute, ihre Ticks und Eigenheiten. Aber diese Charaktere gibt es genauso doch überall. Es macht riesigen Spaß zu beobachten, wie unterschiedliche Typen aufeinanderprallen und was sie damit anstellen.“



