Größer Jugend-Coup des TSV Landsberg

Von: Thomas Ernstberger

Die erfolgreiche U15: (stehend, v. l.): Co-Trainer Oliver Pils, Jannik Pils, Luca Dollinger, Justus Ackermann, Luis Ruß, Paul Dech, Luca Heiler, Felix Anton, Jakob Offenberg, Lorenz Edelmann, Leo Wollschläger, Trainer Patrick Wittich; (knieend, v. l.): Malik Cukuryut, Luca Belz, Christian Sendldorfer, Milan Laszlok, Gabriel Poppinger, Samir Tewelde, Kevin Sedlmeir, Niklas Nilbrink. Es fehlen: Co-Trainer Mike Göttmann, Moritz Klimesch, Nik Göttmann, Johannes Blässing, Gabriel Mokwunye, Lennox Reimann, Felix Schneider, Max Türmer © TSV LL

Landsberg – Drei Titel in einem Jahr - das muss man erst mal hinkriegen. Die U15, also die C-Jugend des TSV Landsberg, hat dieses Kunststück geschafft. Die Nachwuchs-Fußballer des TSV sicherten sich unter der Regie von Trainer und Ex-Kaiserslautern-Profi Patrick Wittich erst die Kreisliga-Meisterschaft, wurden dann Baupokal-Sieger und holten jetzt mit einem 2:2 gegen den SV Waldeck-Obermenzing auch noch als Aufsteiger den Meistertitel in der Bezirks-Oberliga.

„Das ist der größte Erfolg einer Jugendmannschaft in der Vereinsgeschichte des TSV Landsberg“, freut sich Vize-Jugendleiter Marcus Dech. Und er ergänzt: „Es ist absolut unglaublich, was Wittich mit den Jungs erreicht und wie er sie weiterentwickelt hat.“

Für die Landsberger Junioren galt wegen Corona ein ungewohnter Spiel-Modus. Die Hinrunde (mit zehn Mannschaften und neun Spielen) wurde als Kreisliga-Saison gewertet. Da wurde der TSV Erster und stieg im Winter in die Bezirksoberliga auf. Auch da galten neun Spiele, also die Rückrunde, als gesamte Saison. Dech erklärt: „Das ändert sich 2022/23, da gibt es wieder Hin- und Rückspiele.“

Landsberg startete mit einem 3:3 gegen Geretsried und einem 1:3 gegen Wacker München in die Saison, gewann dann die Spiele drei bis acht und machte mit dem Unentschieden gegen Waldeck mit 20 Punkten und 30:15 Toren die Meisterschaft vor dem punktgleichen DFI Bad Aibling klar. Hier zählte der direkte Vergleich, den Landsberg 2:1 für sich entschieden hatte.

Nach der Sommerpause rücken die Spieler des Jahrgangs 2007 in die dann von Muriz Salemovic trainierte B-Jugend auf, die Jahrgänge 2008 und 2009 spielen weiter unter Wittich in der U15-Bezirksoberliga.