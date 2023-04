Wenn ein Warzenschwein übers Lechfeld fliegt

A-10-Pilot Lieutenant Colonel Shannon Vickers, Inspekteur Luftwaffe und Air Defender Gesamtübungsleiter Generalleutnant Ingo Gerhartz, Counterpart und Chef der US-Air National Guard, Lieutenant General Michael Loh und A-10-Pilot Captain Adam Casey

Landkreis – Es soll die größte Verlegeübung von Militärflugzeugen seit Bestehen der NATO, also seit 1949 sein. 220 Maschinen aus 18 Nationen wollen mit ihrer vereinigten Luftmacht hinter die Abschreckung möglicher Aggressionen ein eindringliches Ausrufezeichen setzen. Einer der drei Drehscheiben für die Übung Air Defender 23 ist der Fliegerhorst Lechfeld.

Warzenschwein – so lautet der nicht wahnsinnig attraktive Spitzname für das US-amerikanische Kampfflugzeug A-10C Thunderbolt II, das vom 12. bis 23. Juni des öfteren am Himmel über dem Landkreis zu sehen sein wird. Reichlich martialisch ist zudem der Spitzname für die Piloten der 190th Fighter Sqadron: „Skull Bangers“, was übersetzt soviel wie Schädelknaller heißt. Ihnen „gehören“ die sechs Maschinen, die derzeit für den großen Sprung über den Teich nach Bayerisch-Schwaben vorbereitet werden.



Noch stehen sie auf der Luftwaffenbasis in Boise, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Idaho ziemlich weit im Nordwesten der USA. 8.600 Kilometer Luftlinie sind es bis nach Lechfeld, ein Ort, der einwohnerzahlmäßig ein Hundertstel so groß wie Boise ist und den die US-Piloten in dem kleinen Deutschland kaum auf der Landkarte gefunden haben. „Wenn wir erst mal den amerikanischen Kontinent bis zur Ostküste durchquert haben, steht der Flug über den Atlantik an, der nur mit vier bis fünf Betankungen in der Luft zu schaffen ist“, berichtet Captain Adam Casey, der am Funk in seinem Flieger auf das Callsign „Broadway“ hört.



Bei einer Pressereise nach Washington erhielten die Journalisten Gelegenheit, auf der Andrews Luftwaffenbasis je einen Vertreter aus dem „Fuhrpark“ zu besichtigen, mit dem die Amerikaner nach Deutschland verlegen werden: 106 Flugzeuge vom Stratotanker KC-135 bis zum modernsten Kampfflugzeug F-35, dessen Anschaffung für die Luftwaffe im Jahr 2026 der Bundestag vor einigen Monaten beschlossen hatte, sollen vor dem derzeitigen politischen Hintergrund alle möglichen Szenarien trainieren und die notwendige logistische Versorgung sicherstellen. Zusammen mit anderen NATO-Ländern, darunter Finnland, das erst vor wenigen Tagen NATO-Mitglied wurde und mit vier F/A-18 Kampfjets teilnimmt, setzen die knapp 10.000 beteiligten Soldatinnen und Soldaten ein Zeichen für die transatlantische Geschlossenheit und wollen die raumgreifende Schnelligkeit der Luftstreitkräfte unter Beweis stellen.



Um die Bevölkerung weitgehend vor dem Fluglärm zu schonen, findet ein Großteil der Luftkampf-Übungen über der Nord- und Ostsee statt. Deswegen sind auch die meisten beteiligten Flugzeuge in Jagel/Schleswig-Holstein und Wunstorf bei Hannover stationiert. „Dennoch brauchen wir den Fliegerhorst Lechfeld dringend, auch außerhalb der großen Übung, die von der Luftwaffe geführt wird“, sagt der Inspekteur Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz. Die Zeiten, in denen Fliegerhorste wie Fürstenfeldbruck, Penzing, Memmingen und Erding aufgelöst werden, seien definitiv vorbei.



Im Südwesten ist vor allem das Saarland von Tiefflügen betroffen. Der Luftraum im Dreieck Fürstenfeldbruck – Memmingen – Augsburg dient zur Luftbetankung und wird auch außerhalb der Übung Air Defender genutzt. Neu ist hingegen, dass dieser Luftraum während der Übung täglich zwischen 14 Uhr und 16 Uhr plus einer Übergangszeit von maximal einer Stunde davor und danach exklusiv für die militärische Fliegerei reserviert ist. Zivile Fluggesellschaften müssen ihre Flugrouten entsprechend anpassen. Am Wochenende werde nicht geflogen. Kein Geheimnis sei, dass bei Air Defender auch Lufträume in Estland, Polen, Tschechien und Rumänien genutzt werden.



„Unser Flugzeug ist relativ leise und wir fliegen meist sehr hoch“, berichtet „Broadway“ den angereisten Medienvertretern. Spezialisiert auf die Bekämpfung von Panzern und anderen Zielen am Boden könne er mit seiner betagten Maschine (erstmals eingeführt im Jahr 1972) aber auch ein harter Gegner im Luftkampf sein. Auf Deutschland freut sich der Pilot der Air National Guard schon sehr. „Weil viele deutsche Piloten in den Staaten ausgebildet werden, habe ich einige Freunde in Deutschland“, sagt er in fast akzentfreiem Deutsch.



„Mit Air Defender 2023 zeigen wir, dass Deutschland Führung kann und wir mehr Verantwortung übernehmen“, resümiert Generalleutnant Ingo Gerhartz.