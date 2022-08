Rehragout made in Landsberg

Von: Sabine Fleischer

Viel komplexer als in einer „normalen“ Fleischverarbeitung laufen die Bänder im ehemaligen Lutz-Fleischwerk. 6.000 Tonnen Wild sollen hier jährlich verarbeitet werden. © Christian Schneider Photography

Landsberg – Wildfleisch ist eine echte Alternative zu konventionellem Fleisch: keine Massentierhaltung, hochwertig, nachhaltig. 55.000 Tonnen davon werden in Deutschland nach Branchenangaben pro Jahr verzehrt. Wer also daheim Wild­schweinbratwürste grillt oder im Gasthof Rehbraten bestellt, hat wahrscheinlich Fleisch vor sich, das in Landsberg verarbeitet wurde. Denn der Wildzerlegungsbetrieb Josef Maier aus Bad Wörishofen produziert in der Produktionsstätte der Landsberger Wurstspezialitäten GmbH, vormals Lutz Fleischwaren. Maier ist Europas Marktführer im Bereich Wildfleischprodukte für Großhandel, Gastronomie und Endverbraucher.

Bereits vor zwei Jahren hatte man das Fleischwerk im Industriegebiet Lechwiesen für eine Produktionserweiterung gekauft. Seit Februar dieses Jahres wird dort auf 6.000 Quadratmetern Wild aus der ganzen Welt verarbeitet. „Wir konnten hier in kurzer Zeit eine neue Produktion auf die Beine stellen“, erläutert Geschäftsführer und Gesellschafter Thomas Maier. Mit dem neuen Werk entstehen auch zahlreiche neue Arbeitsplätze. Ziel sei es, so Maier, qualifizierte Mitarbeiter ganzjährig und weniger Saisonarbeitskräfte zu beschäftigen. Das „alte“ Werk in Bad Wörishofen habe man bereits geschlossen, Verwaltung und Tiefkühllager bleiben aber weiterhin am Stammsitz des 1973 gegründeten Familienunternehmens mit 150 festen Mitarbeitern.



Hintergrund der Produktionserweiterung seien auch Erfahrungen aus der Corona-Krise. „Der Inhouse-Verzehr wurde in den letzten Monaten und Jahren immer wichtiger“, sagt Maier. „Wir möchten daher künftig mehr Produkte für die private Küche anbieten.“



Nach einer Generalsanierung, die an der Fassade noch immer läuft, steht im Industriegebiet nun das „modernste Wildwerk weltweit und das größte in Europa“. In der Jagdzeit werden dort mit zusätzlichen 100 Mitarbeitern insgesamt 6.000 Tonnen Wild verarbeitet. Dies entspricht bis zu 60 Tonnen Wild pro Tag oder anders ausgedrückt: 2.500 Rehe, 1.200 Wildschweine oder 800 Hirsche in 24 Stunden. Eine Kapazitätsverdopplung ist geplant.



Die Verarbeitung sei sehr komplex, erklärt Sascha Graf von der Geschäftsführung. Ein Reh wachse nun mal nicht nach EU-Standard. Unterschiedliche Größen und Gewicht, dazu das Erlegen im Wald und nicht auf der Schlachtbank – das alles fordere höchste Anstrengung, um neben globalen und EU-Standards die eigenen Qualitätsansprüche zu erfüllen. Eine Überwachung erfolgt nach Auskunft des Veteri­näramtes Landsberg zudem durch das Amt selbst sowie mehrere amtliche Tierärzte.



„Wild als Naturprodukt“ sei nicht einfach immer und überall zu bestellen, weist Graf auf eine weitere Besonderheit im Wildhandel hin. Daher sei auch der gern gesehene Regionalitätsanspruch oft nicht zu erfüllen. Der Branchenprimus importiert auch aus Amerika, Afrika und Australien und Neuseeland. Hauptquelle sei aber heimisches und osteuropäisches Wild.



Eine eigene Maier-Lastwagen-­Flotte, unterstützt durch externe Speditionen, übernehme die Logistik mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. „Wir liefern die fertige Ware an Discounter, Schiff-Ausstatter, Bürokantinen oder Restaurants und holen auf dem Rückweg das Wild an Sammelstellen im Inland und hauptsächlich aus Polen und Ungarn ab“, informiert Graf. Auch diverse Exportmärkte werden beliefert. Kann also gut sein, dass das Wildschweinmedaillon auf der Aida oder in Mallorca vorher in Landsberg zerlegt und verpackt wurde.