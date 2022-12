Große Hilfe für die AWO Landsberg

Von: Susanne Greiner

Teilen

Für die AWO nahmen Kreisvorstand Margit Däubler und Anke Wilk vom Mehrgenerationenhaus die Spende vom Unternehmenssprecher Christoph Kruse entgegen. © AWO LL

Landsberg – Gute Botschaften sind gerade besonders willkommen. Eine kommt von der Verantwortlichen im AWO-Mehrgenerationenhaus (MGH) Landsberg Betina Ahmadyar angesichts einer Spende der 3C-Carbon Group AG: „Wir sorgen dafür, dass niemand frieren muss!“ Der Kratzertreff soll häufiger öffnen können, um für Bürger auch als ‚Wärmestube‘ zu dienen. Die Unterstützung des Landsberger Unternehmens bricht mit 25.000 Euro in diesem Jahr eine Rekord.

Das Miteinander der Generationen im MGH sei nach der Pandemie „gerade wieder in Schwung gekommen“, berichtet Ahmadyar: Ältere Menschen begleiteten Leseanfänger und unterstützen den Schulabschluss von Mittelschülern. Senioren machten erste Ausflüge in die digitale Welt und Jugendliche entlasteten Eltern als Babysitter. Auch die Treffs seien lebendiger denn je, sei es das Repair Café oder Musik in Band und Chor.



Aber der russische Angriff auf die Ukraine sorgte für düstere Aussichten. „Ich bin froh, dass sich die Ehrenamtlichen der AWO sofort um die ankommenden Frauen und Kinder gekümmert haben“, sagt Karsten Jerschke, Firmenchef der 3C-Carbon Group AG. Mit einer Spende an das MGH, die man in Zeiten der Krise noch einmal erhöht habe, wolle er die Situation von Geflüchteten zumindest finanziell verbessern. „Anerkennung schenken und tatkräftig helfen“, laute die Botschaft der 3C-Carbon Group.



Das High-Tech-Unternehmen setzt auf guten Zusammenhalt in der Gesellschaft und spendet bereits seit Jahren großzügig für das MGH. Schließlich profitiere der Firmenstandort vom ehrenamtlichen Engagement und verlasse sich auf die wichtigen Impulse für ein gutes Klima in der Region.



Wegen ständig steigender Herausforderungen und Teuerungen freut sich Betina Ahmadyar besonders über positive Entwicklungen. Und so startete im Sommer ein weiteres Projekt unter dem Dach des Mehrgenerationenhauses: die Rikscha für Senioren. Ein Team von 15 Ehrenamtlichen trat seit dem Start für mehr als 100 Gäste aus Seniorenheimen in Landsberg und Kaufering in die Pedale und verschenkte Freude und einen Hauch Abenteuer im Alltag. Und mit der Spende kann das MGH den Aktiven jetzt auch einen Ersthelferkurs beim BRK anbieten.