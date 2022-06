Schrötter verpasst das Podium denkbar knapp

Von: Thomas Ernstberger

Nach dem WM-Lauf in Hohenstein-Ernstthal: Marco Schrötter #23 dreht vor begeisterten 90.000 Zuschauern am Sachsenring mit Deutschland-Fahne eine Ehrenrunde. © Glänzel

Pflugdorf – Nachdem er nach 28 schweißtreibenden und extrem anstrengenden Runden (103 Kilometer) im Ziel war, wusste der Pflugdorfer Marcel Schrötter erst mal nicht, ob er sich freuen oder ärgern sollte. Erschöpft und ausgepowert sank der bayerische Motor­rad-Profi erst mal kurz zu Boden, schnappte sich dann eine Deutschland-Fahne und fuhr vor den rund 90.000 Zuschauern am Sachsenring eine Ehren­runde.

Das hatte er sich redlich ver­dient: Schrötter raste am Sonntag beim Grand Prix von Deutschland, seinem „Heimrennen“, auf den 4. Platz – seine siebte Top-Ten- und fünfte Top-5-Platzierung in dieser Saison, sein dritter 4. Platz nach Austin und Portimao. Richtig stark und eine Klasse-Vorstellung, doch das i-Tüpfelchen fehlte: Obwohl Freundin Michelle und Ski-Star Thomas Dreßen, der Kitzbühel-Sieger, vor Ort die Daumen drückten, verpasste der 29-jährige Kalex-Pilot sein großes, selbstgestecktes Ziel ganz knapp: Er fuhr beim Sieg des Spaniers Augusto Fernandez um eine Zehntelsekunde am Podium vorbei.



Freundin Michelle und Ski-Star Thomas Dreßen drückten Marcel Schrötter am Sachsenring kräftig die Daumen. © Glänzel

2019 war Lokalmatador Marcel Schrötter bei seinem Heimrennen Dritter geworden – das hätte er in diesem Jahr nur zu gerne wiederholt. Die Vorzeichen standen gut: Der Pflugdorfer lieferte sein bestes Qualifying seit zwei Jahren ab und startete von Platz 5. „Ich bin gut drauf und habe eine gute Ausgangsposition. Ich werde alles geben“, sagte er kurz vor dem Start. Den erwischte er prima, fuhr gleich mal auf den 2. Platz hinter Fernandez vor. Diese Position war aber schnell wieder weg und die Nummer 23 bildete mit Pedro Acosta und dem Engländer Sam Lowes eine Dreier-Ver­folger-­Gruppe. In der vorletzten Runde konnte Schrötter Lowes sogar von Platz 3 verdrängen und den vermeintlichen Podiumsplatz für eine halbe Runde behaupten, bevor ihn ein Schaltfehler in Kurve zwölf zurückwarf und ihn Lowes wieder überholte.



„Nach dem ersten Durchatmen ist die Freude über diesen vierten Platz groß“, sagt der Pflugdorfer. Er gab zu: „Zunächst überwog allerdings die Enttäuschung über das verpasste Podium. Aber wir müssen das Positive aus diesem schönen Wochenende mitnehmen, und dazu gehört auch das Renn­ergebnis. Ich habe an den drei Tagen gute Leistungen gezeigt und es ist sicher kein Kinderspiel, all die Erwartungen zu erfüllen. Ich habe von Anfang bis Ende mein Bestes gegeben. Trotzdem wäre ich gerne auf dem Podium gestanden. Aber ich habe einen weiteren Schritt in Richtung Top-3 gemacht. Diesen Schwung gilt es, mitzunehmen. Ich habe schon länger das Gefühl, dass ich in jedem Rennen in diesen Bereich kämpfen kann und dann ist noch viel mehr möglich.“



Schrötter erzählt: „Das Rennen war eines der anstrengendsten in dieser Saison. Es war unglaublich schwierig zu fahren, ich war in fast jeder Kurve in Sturzgefahr. Es war daher extrem schwierig, verlorenen Boden wieder gutzumachen. Dazu kamen noch mehrere Rutscher, bei denen ich immer wieder den Anschluss verlor. Leider hatte ich Probleme mit meinem linken Fuß, weshalb ich in der vorletzten Kurve einmal einen kleinen Fehler machte. Ich konnte die Situation noch retten, wäre aber beinahe im Kiesbett gelandet. Deshalb habe ich den dritten Platz verloren, den ich kurz zuvor erobert hatte. Der vierte Platz hat wieder viele wichtige Punkte für die Meisterschaft gebracht, wo alles immer enger zusammenrückt. Ein großes Dankeschön an das tolle Publikum. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, hier wieder vor einem vollen Haus zu fahren.“



Lob gab’s auch von Dreßen: „Wahnsinn, wie sich die Jungs am Limit bewegen“. Und von IntactGP-Teamchef Jürgen Lingg: „Ein Klasse-Rennen. Wir können happy sein. Ich hätte Marcel das Podium gegönnt, er hat eine sehr gute Show abgeliefert.“



In der WM-Gesamtwertung der Moto2-Klasse belegt der Pflugdorfer nach zehn von 21 Rennen mit 88 Punkten weiter den 7. Platz. Das nächste Rennen findet bereits am kommenden Sonntag, 26. Juni, in Assen (Holland) statt. Schrötter: „Da greifen wir nochmal voll an.“ Danach geht’s in die fünfwöchige Sommerpause. Rennbeginn ist wieder um 12.20 Uhr, ServusTV überträgt wie immer live.