Landsbergs Jugend singt – und zwar begeisternd!

Von: Susanne Greiner

Acht Kinder- und Jugendchöre waren bei „Landsbergs Jugend singt“ zu hören. Amy Bippus (Mitte) sang den Solopart in ihrem selbst komponierten Lied „Frieden heißt für mich“. © ks

Landsberg – Dass Kinder- und Jugendchöre Uraufführungen präsentieren dürfen, kommt nicht oft vor. In Landsberg ist es gleich viermal geschehen, in Anwesenheit aller vier Komponisten: beim großen Chorkonzert „Landsbergs Jugend singt“ am Samstagabend in Heilig Engel. Ein musikalisches Erlebnis vom einfachen Lied bis hin zur modern-hochkomplexen Vielstimmigkeit.

Chorleiterin Marianne Lösch hat den Ideenfunken gebracht, der dieses sangliche Großfeuerwerk auslöste. Aus der Erfahrung des letztjährigen „Peacemakers-Konzert“ heraus soll es diesmal ausschließlich um Singende aus dem Kinder- und Jugendbereich gehen. Eine Idee, für die sie die Chorleiter der anderen Chöre sofort begeistern konnte. Und so stehen die Engelszungen, der Landsberger Kinder- und der Landsberger Jugendchor, der Kinder-, der Jugend- und der Jugendkammerchor der Musikschule und die beiden Unterstufenchöre des IKG und des DZG im Kirchenrund auf der Heilig-Engel-Bühne.



Aufgeteilt ist das Programm in vier Themen-Blöcke mit jeweils einer Uraufführung, Start beim „Frieden“. Der Landsberger Jugendchor bereitet mit „Nella Fantasia“ von Ennio Morricone cineastische Eindrucke – die Melodie wird im Film „The Mission“ von einer Oboe gespielt. Die ganz Kleinen sind bei einem Mozart-Kanon zu hören. Und die IKG-Schülerin Amy Bippus, gerade das Abi in der Tasche, singt den Solopart ihres Songs „Frieden heißt für mich“ – der mit Jubel vom Publikum belohnt wird, sichtlich zur Freude der 18-jährigen Musikerin, die schon mit sechs Jahren erste Lieder komponiert hat.



Im zweiten Block „Lob – Gebet – Schöpfung“ begeistert das „Jubilate“ von Johannes Michel, gesungen vom Landsberger Jugendchor: ein Werk, das auch Klatschen und Schnipsen einbezieht, um den komplexen Rhythmus zu verstärken. Abschließend begleitet der Landsberger Komponist und Bratschist bei den Münchner Symphonikern Martin Honsalek gemeinsam mit seiner Frau Christiane an der Geige seine Komposition „O Lux“: Stimmen in tragenden Vierteln mit Harmonien, die sich leicht reiben, dazu Triller oder auch chromatische Reihen in den Streichinstrumenten – ein Klang, der neu hören lässt.



Das Mittelalter klingt an im Themenblock „Rose“ beim meditativ anmutenden „Rose von Jerichow“ mit ätherischem Sopransaxophon von Stefan Schreiber, bevor ein „Evergreen“ das Publikum auf gewohnte Pfade führt: Die Engelszungen präsentierten „The Rose“ von Amanda McBroom, drei Strophen, deren Dynamik aufeinander aufbaut. Die Uraufführung von Jürgen Geigers „There is no rose“ in nahezu frohlockendem Dur-Dreiertakt stellt abschließend die perfekte Stimmung des Landsberger Jugendchors unter Beweis – gefolgt von einer meditativen Improvisation Schreibers mit Andreas Holzhauser an der Orgel.



Beim letzten Block „Natur“ präsentiert der Kinderchor der Musikschule mit der besungenen Sonne in „Wie gut, dass es die Sonne gibt“ von Rolf Zuckowski Können und sprühenden Optimismus. Und der Unterstufenchor des IKG wird für zwei modern-melancholische Lieder von Andy Beck bejubelt.



Den Schluss bilden zwei herausragende Kompositionen: Enjott Schneiders „Aqua vitae“ mit Percussion und Orgel malt springendes Wasser, sprudelnde Quellen und stille Seen in die Köpfe des Publikums. Und die Uraufführung von Thaddäus Dorschs „Wasser“ holt nahezu alle Beteiligten nochmals auf die Bühne: zu einem mehrstimmigen, komplexen Werk mit spannenden, unerwarteten Harmonien – ein Glanzlicht am Ende eines überzeugenden, gut organisierten und vor allem grandios ausgeführten Konzertes.