Windacherin gewinnt

Fast 6.000 Besucher beim Landsberger Autosalon

Von: Susanne Greiner

Bestes Wetter, entspannte Stimmung: Der Landsberger Autosalon lockte mit einer Rekordzahl an Ausstellern viele Interessierte an. © Osman

Landsberg - Selten war der Rundgang über den Autosalon so spannend wie in diesem Jahr. Organisator Helmut Seibold hatte Mühe, die Teilnehmer bei der traditionellen Eröffnungsrunde einigermaßen im Zeitrahmen über das Gelände zu führen. Zu interessant war das, was vorgeführt oder zum Mitmachen angeboten wurde.

Bei der Verkehrswacht Landsberg konnte mit einer Spezialbrille ein kleiner Parcours bewältigt werden, der wache, nüchterne Menschen nicht vor Probleme stellt, wohl aber jeden, der die Brille trägt. Sie simuliert, wie sich die Wahrnehmung und Koordination bei Müdigkeit, nach Alkoholkonsum oder im Drogenrausch verschlechtern. Rückwärts auf einer Linie gehen, Pylonen umrunden oder über kleine Hürden steigen wird damit zur Herausforderung, wie auch Doris Baumgartl feststellte. „Beeindruckend realistisch“ fand die OBin die Wirkung der Rauschbrille. „Man sieht alles doppelt.“



Mit der Rauschbrille auf der Nase wird koordinierte Bewegung schwierig – das stellte auch OBin Doris Baumgartl am Stand der Landsberger Verkehrswacht fest. © Osman

Im Fahrsimulator der Verkehrswacht konnten Reaktionstests bei verschiedenen Geschwindigkeiten gemacht werden. Am Stand einer Autoverwertung gab es die Explosion eines Airbags zu bestaunen. Abschleppunternehmer Michael Kemény ließ Besucher gegen eine Spende für die Feuerwehr im Personenkorb seines Fuhrparks in die Höhe fahren. Und in einem Sattelschlepper mit FC Bayern-Logo entstanden die Wochenend-Selfies.



Dass die Fahrerkabine des danebenstehenden, vom selben Spezialfahrzeugbauer präsentierten Lkw des TSV 1860 das ganze Wochenende über verwaist blieb, lag übrigens nicht an einem Mangel an Löwen-Fans. Das Fahrzeug musste verschlossen bleiben, da es am nächsten Tag an einen Kunden ausgeliefert werden sollte.



Eigentliche Attraktion auf dem 22. Autosalon aber waren die über 300 ausgestellten Pkw von 13 Autohäusern aus Landsberg und der Region. Obwohl der Handel nach wie vor unter Lieferschwierigkeiten leidet, waren etliche neue Modelle darunter und das Interesse der Besucher groß – daran ließen die angeregten Gespräche an den Ständen keinen Zweifel.



Nicht jeden potentiellen Autokäufer veranlassen die aktuellen Inflationsraten zum Sparen. Auch der gegenteilige Trend sei zu beobachten, berichtete Hans-Peter Kraus vom Automobilforum Landsberg. „Die Leute sagen sich, bevor mein Geld noch weniger wert wird, leiste ich mir einen tollen Wagen.“



Organisator Helmut Seibold hatte allen Grund zur Freude. Mit rund 40 Ständen waren so viele Aussteller vertreten wie noch nie, und das Wetter spielte ebenfalls mit. Nach den langen Regenwochen lockten Sonne und warme Temperaturen bis zu 6.000 Besucher auf die Waitzinger Wiese. Und die Live-Musik, die im hinteren Teil des Geländes auf einem zur Bühne umfunktionierten Lkw gespielt wurde, sorgte sogar für einen Hauch von Festival-Feeling.



Windacherin gewinnt

Ebenfalls neu war die Live-Moderation, für die Organisator Seibold den Kauferinger Herbert Thanner hatte gewinnen können. Wobei die Lautsprecheranlage, die dessen Interviews auf das Gelände übertrug, noch Optimierungspotential hat.



Regelmäßige Besucher wissen: Wenn der Autosalon sich am Sonntagnachmittag seinem Ende zuneigt, wird es spannend. Dann steht die Ziehung des glücklichen Gewinners der Verlosung an, die der Kreisbote jedes Jahr gemeinsam mit dem Autosalon veranstaltet. Der Preis: 10.000 Euro in Form eines Finanzierungszuschusses zum Kauf eines Autos. Darüber freut sich dieses Mal die Windacherin Victoria Cariss, die als präferierte Marke auf dem Gewinncoupon Audi angekreuzt hatte und mit einem Cabrio liebäugelt.



Nicht alles beim Autosalon dreht sich ums Auto. Großen Zuspruch fanden auch die Stände mit Motorrädern und E-Bikes, die Anbieter von Versicherungen und Fahrunterricht, Kindersitzen und einer Fass-Sauna, die als besonderer Hingucker nahe des Eingangs aufgebaut war. Nicht, dass an diesem 20-Grad-Wochenende jemand ein starkes Bedürfnis nach einem Sauna-Gang gehabt hätte. Doch die Brüder Andrej und Aleksandr Pogrednak hatten die Chance, ihr erst wenige Monate altes Angebot bekannt zu machen. Die Fass-Sauna kann tageweise gemietet werden, funktioniert mit Holz und heißen Steinen und ist nach einer Stunde vorheizen bereit zum Schwitzen.