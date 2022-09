Für Gottes Lausbuben

Der »Dom vom Lande« feiert Jubiläum

Von: Johannes Jais

In der geräumigen Martinskirche in Thaining (von links): Pater Joaquim – er ist 49 Jahre und seit 14 Jahren in der Pfarrgemeinschaft Vilgertshofen –, Mesnerin Birgit Helmberger, Daniela Siebachmeyer vom Pfarrgemeinderat, Stefan Helmberger und Kirchenpfleger Ingo Krafsig. © Jais

Thaining – Die große Pfarrkirche St. Martin in Thaining wird nachts nie angestrahlt. Am Samstag, 3. September, ist das anders: Zum 250-jährigen Bestehen wird das Gotteshaus samt 48 Meter hohem Turm mit verschiedenen Farben beleuchtet. An diesem Tag wird das Jubiläum begangen mit Festgottesdienst am Vormittag, einem bunten Nachmittag und einem Orgelkonzert am Abend.

Der Predigt zum Jubiläum wird Pater Joaquim in diesen Tagen noch ausfeilen. Wesentliche Stich­wörter hatte er schon Ende vergangener Woche parat: Gemeinschaft zu erleben und Gemeinde zu bilden, das sei ihm ein Anliegen. In den Mittelpunkt seiner Ansprache wolle er das Leitwort „Gott loben und preisen“ rücken.



Erbaut wurde die dem Heiligen Martin geweihte Kirche von 1763 bis 1770. Nach sieben Jahren wurde sie fertiggestellt. Eigentlich sollte das Jubiläum 2020 begangen werden; wegen Corona war aber ein Pfarrfest nicht möglich. Die kleine Vorgängerkirche, ein spätgotischer Bau, wurde 1762 abgebrochen.



In der Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen, in der Pater Joa­quim und zwei Mitbrüder neun Pfarreien mit zwölf Ortschaften betreuen, ist die Kirche St. Martin das zweitgrößte Bauwerk nach der Wallfahrtskirche Vilgertshofen. Mit Blick auf das Fassungsvermögen (zirka 400 Sitzplätze) ist sie sogar das größte Gotteshaus. Die Größe spiegelt sich auch in der Bezeichnung „Dom vom Lande“ wider, wie Kirchenpfleger Ingo Krafsig erklärt.



Die Fresken über der Empore, im Langhaus und im Chor sind der Legende des Heiligen Martins gewidmet, der Kirchenpatron ist. Ebenso erzählen die Wandgemälde im Chor und im Kirchenschiff von dessen Wirken. Blickfang ist der Hochaltar mit den sechs gedrehten Säulen. Geschaffen hatte ihn Heinrich Hett aus Dießen. Der Altar kam 1724 nach Rating, wurde aber nach Fertigstellung der großen Kirche 1773 von den Thaininger Bürgern angekauft.



Erwartungsvoll blickt die Gemeinde dem Jubiläum am Samstag entgegen. Es soll ein Fest werden, bei dem Bewohner aus dem Dorf ebenso willkommen sind wie aus der Pfarrgemeinschaft Vilgertshofen und von auswärts, so Daniela Siebachmeyer. Sie ist seit März Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, der sich heuer neu formierte und aus neun Frauen besteht.



Laut Siebachmeyer werden Kirchenchor und Kinderchor den Festgottesdienst gestalten. Dazu werden 20 Ministranten ins Gotteshaus mit einziehen, blickt Mesnerin Birgit Helmberger voraus, die aus Stadl kommt, seit 2021 diesen Dienst in Thaining versieht und dabei von ihrem Mann Stefan unterstützt wird. Sie hat die Nachfolge von Barbara Mayer angetreten, die 35 Jahre als Mesnerin wirkte.



Für Gottes Lausbuben



Beim bunten Nachmittag ist der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Daniela Siebachmeyer ein Anliegen, dass es „generationsübergreifend“ angelegt wird und dass auch Gäste aus anderen Pfarrgemeinden willkommen sind. Es gibt ein Mini-­Fußballturnier und ein Quiz für alle „Lausbuben Gottes“ aus der PG Vilgertshofen. Auch ist für eine Tombola gesorgt. Darüber hinaus gibt es noch mehr buntes Programm mit Kreativität, Bewegung und Spielen.



Kurz vor Sonnenuntergang beginnt am Samstag das Kirchen­konzert. Um 19.30 Uhr wird Kirchenmusiker Johannes Skudlik aus Landsberg ein Konzert an der Offner-Orgel geben, die vor zirka 15 Jahren erneuert wurde. Mehr als 70 Jahre hat dort Marcello Geisenberger auf der zweiten Empore den Organistendienst versehen. Zum Auftakt des Kirchenkonzertes erklingen Töne der Alphornbläser­gruppe. Zudem gibt es kurze Stücke für Klarinette und Fagott. Ein Umtrunk mit Blick auf die ausnahmsweise illuminierte Kirche soll den Festtag beschließen.



Im nächsten Jahr steht eine Renovierung an, gibt Kirchenpfleger Krafsig einen Ausblick. In den 80er Jahren wurde außen an der Fassade ein Material aufgetragen, das nicht durchlässig war. So zog die Feuchtigkeit im Lauf der Jahre nach innen ins Mauerwerk. Froh ist man in der Kirchenverwaltung jedoch darüber, dass es bei einer statischen Überprüfung, wo auch Decke und Turm einbezogen wurden, keine Schäden festgestellt wurden. Die Kirche St. Martin, der „Dom vom Lande“, soll auch noch für künftige Generationen bestehen.