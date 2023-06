Zehn Jahre „doremi“: Großes Jubiläumskonzert in Kaufering

Chorleiterin Sivia Elvers hat ihn gegründet: den Kinder- und Jugendchor doremi. Am Samstagabend wurde das beim Jubiläumskonzert zum Zehnjährigen gefeiert. © doremi

Kaufering – Noch surren Unterhaltungen in der fast vollen Kirche Maria Himmelfahrt. Dann ein gesummter Ton, Klavier, geflüsterte Worte, die zu einem rhythmischen Appell werden: „All shall live in peace!“ Die Sänger und Sängerinnen des Kinder- und Jugendchors treten auf. Und das Jubiläumskonzert zum Zehnjährigen von doremi beginnt.

Eine Mädchenstimme beginnt, die 120 Sänger stimmen ein, teilen sich zum Kanon, füllen den Raum. Eine Klangwolke, die in einem geflüstertes „peace“ verhallt. Chorleiterin und Gründerin Silvia Elvers moderiert auch, den Hauptpart übernehmen aber die Kinder und Jugendlichen. Sie erzählen, was sie mit den Liedern verbinden, die einen Querschnitt des Repertoires zeigen: Geschichten, von ersten Chorreisen, vom Scheitern, von unerwarteten Glücksmomenten – eine Reise in die Vergangenheit des Chors: Im Sommer 2013 bei einer Familienfreizeit der Pauluskirche gegründet, wuchs er zu einer Gruppe, die sich im Landkreis mit ihren Musiktheaterproduktionen, zuletzt „Annes Tagebuch“, aber auch in Gottesdiensten und Konzerten einen Namen gemacht hat. Aktuell singen über 140 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 20 Jahren in sieben Gruppen. Im Herbst 2022 erhielt doremi den Sonderpreis des Kulturförderpreises.



Am Abend zu hören sind vierstimmige Werke wie Queens Bohemian Rhapsody. Oder das Ensemble „Major 11“, das alleine den Hit „Major Tom“ einstudiert hat. Mit Klängen, die sich „völlig losgelöst“ in den Kirchenraum weben. Mit ABBAs „Thank you for the music” bedanken sich die Kinder beim Publikum und verlassen, von Standing ovations begleitet, die Kirche – um noch bis spät in die Nacht zu feiern. Happy Birthday, doremi!