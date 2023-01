Die Lechrain-Leitung wird fit für die Energiezukunft

Von: Toni Schwaiger

Die Lechrain-Leitung wird fit gemacht für die Energiezukunft. © LVN

Landkreis – Fit für die Energie­zukunft: Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), Betreiber des regionalen Stromnetzes, plant derzeit die Erneuerung der von Schongau über Landsberg bis Merching verlaufende Lechrain-Leitung. Jetzt gibt es dazu erste Bürgerinfos.

Die Hochspannungsleitung (110 kV) ist eine der zentralen Nord-Süd-Verbindungen und spiele für die Stromversorgung der Region sowie bei der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien eine entscheidende Rolle, erklärt LEW-Sprecher Ingo Butters. Die rund 70 Kilometer lange Leitung wurde vor über 80 Jahren errichtet. „Masten und Leiterseile haben somit das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht.“ Mit der Erneuerung sichere LVN die verlässliche Energieversorgung in der Region und mache die Leitung fit für die Energiezukunft.



Die Erneuerung ist in mehreren Abschnitten geplant. Noch vor Beginn des behördlichen Genehmigungsverfahrens will LVN informieren, Hinweise und Vorschläge aus der Bürgerschaft aufnehmen und Fragen im persönlichen Gespräch beantworten.



Die erste LVN-Bürgersprechstunde findet morgen, Dienstag, zwischen 16 und 20 Uhr im Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen statt; die nächste ist am Donnerstag in Kinsau vorgesehen, in der Mehrzweckhalle, von 16 bis 20 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Fragen vorab: E-Mail netzausbau@lew-verteilnetz.de.