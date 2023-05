„Explosion eines Ölofens bei Hirschvogel“ - 150 Einsatzkräfte bei BRK-Übung in Denklingen

150 Einsatzkräfte beteiligten sich an der Großübung bei Hirschvogel in Denklingen - Das Drohnenteam der Wasserwacht Eching dokumentierte den Einsatz. © BRK Landsberg

Denklingen - „Explosion eines Ölofens in einer der Hallen bei der Firma Hirschvogel, bei der 50 Mitarbeitende teils schwer verletzt wurden.“ So lautete das Einsatz-Stichwort, zu dem rund 150 ehrenamtliche Einsatzkräfte nach Denklingen geeilt sind.

„Natürlich kann ein so großer Unglücksfall nicht von einzelnen Organisationen allein abgearbeitet werden“, berichtet Claudia Schoening, Gesamtübungsleiterin beim BRK Landsberg. Es beteiligten sich die Feuerwehren Denklingen, Dienhausen, Epfach und Leeder, das Rote Kreuz Landsberg mit Unterstützung vom BRK Aichach-Friedberg, Augsburg-Stadt und Ostallgäu sowie die Malteser aus Kaufering, das THW Landsberg und viele Notärzte.



Die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck unterstützte mit zwei Disponenten und übte die Abarbeitung einer solch großen und nicht alltäglichen Lage. Das Drohnenteam der Wasserwacht Eching dokumentierte den Einsatz.



Mit derart großangelegten Übungen trainieren die Helfenden nicht nur ihre Arbeit, sondern auch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und den Ablauf solcher Großschadenslagen. Um ein möglichst realitätsnahes Bild zu bekommen, kümmerte sich die Notfalldarstellung des Jugendrotkreuz Landsberg mit etwa 50 Verletztendarstellern.



Seit November 2022 wurde die Übung in enger Zusammenarbeit zwischen Hirschvogel, der Feuerwehr Denklingen, der Kreisbrandinspektion Landsberg und dem BRK Landsberg geplant. „Wir danken der Firma Hirschvogel, dass sie sich bereit erklärt hat, diese Übung auf ihrem Gelände durchführen zu lassen“, so Schoening, „Nur so können wir große Szenarien regelmäßig üben.“ Die Übung sei „absolut zufriedenstellend“ verlaufen. „Jetzt gilt es, in Nachbesprechungen die Rückmeldung aller Helfenden zu erfassen und Abläufe weiter zu optimieren“, resümiert die Gesamtübungsleiterin.

Täuschend echt sehen die Verletzungen der „Verletzten-Darsteller“ bei der Großübung bei Hirschvogel aus. © BRK Landsberg