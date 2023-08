Kein Plastik-Schwimmfloß für St. Alban?

Von: Dieter Roettig

Auch das Badefloß in Aidenried erscheint nur oberflächlich aus Holz. Darunter sind Schwimmpontons aus Kunststoff. © Roettig

Dießen – Wenn Grüne das Wort Plastik nur hören, sehen sie Rot. Sie haben sicherlich Recht, wenn es um die Reduzierung von Lebensmittel-Verpackungen, dem Verbot von To-Go-Bechern oder zu viel Plastikmüll in der Umwelt geht. Beim künftigen Badefloß für das Freizeitgelände in St. Alban aber sind die Grünen im Dießener Gemeinderat einem Gerücht auf den Leim gegangen.

Die Gemeinde hat statt einem Holzfloß eines aus Kunststoff bestellt“, hieß es geradezu panisch. Was allerdings keinesfalls so stimmt, wie Bürgermeisterin Sandra Perzul richtigstellt. Im Bau- und Umweltausschuss am 12. Juli wurde klar kommuniziert, man werde ein baugleiches Floß wie in Aidenried gegenüber am Ostufer in St. Alban zu Wasser lassen. Und das ist eine Kombination aus Kunststoff-Pontons als Schwimmkörper mit einer Oberkörper-Ummantelung aus Holz. Diese Lösung werde inzwischen in fast allen Seen in der Region verwirklicht.



Auch das Landratsamt Landsberg als Genehmigungsbehörde habe nichts gegen Kunststoff-Pontons, verlange aber wegen der Landschaftsschutzverordnung eine Holzverblendung. Und die werde unmittelbar nach der voraussichtlichen Lieferung Ende August/Anfang September vom Bauhof oder einer darauf spezialisierten Schreinerei vorschriftsmäßig realisiert.



Die Pontons für rund 15.000 Euro sind verbindlich bestellt. Da nützt auch der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen und der CSU nichts mehr, die gemeinsam ein Schwimmfloß aus Kunststoff ablehnen und stattdessen ein althergebrachtes aus Holz fordern. Unterschrieben wurde der Antrag von Miriam Anton (Grüne) und Roland Kratzer (CSU).