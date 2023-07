Ein neuer Stall für die Kälber in Achselschwang

Bei der Grundsteinlegung dabei: (v.l.) Ulrich Greimel (Geschäftsführer Greimel Bau), Anton Dippold, (Geschäftsführer Bayerische Staatsgüter), Architekt Jochen Simon, Staatsgutleiter Georg Hammerl und Architekt Florian Gradl. © Rauh

Utting – Neues aus dem Staatsgut Achselschwang. Der Uttinger Ortsteil hat den Grundstein für einen modernen Kälberstall gelegt. „Das ist eine wichtige Stärkung des Bildungs- und Versuchsstandorts in Achselschwang“, erklärt der Geschäftsführer der Bayerischen Staatsgüter, Anton Dippold bei der Grundsteinlegung.

Der neue und moderne Stall sei eine „Investition für den Wissenstransfer wichtiger Zukunftsfragen der Kälberhaltung in Bayern“, wie es aus einer Pressemitteilung der Bayerischen Staatsgüter hervorgeht. Die Bildung am Standort Achselschwang soll so auf die Landwirte der Zukunft zugeschnitten werden.



Jährlich werden an den Bayerischen Staatsgütern junge Landwirte aus ganz Bayern in der Tierhaltung geschult und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten für Landwirte angeboten. Durch einen Mix aus Bildung und Forschung sei ein schneller Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis möglich.



Ideal für die Tiere

Der neue Stall bedeutet viele Vorteile für die jungen Kühe: Mehr Luft, viel Platz, Außenklimareize mit Rückzugsräumen und Weidemöglichkeiten sind für die Tiere ideal. Beim Bau soll nur einheimisches Holz verwendet werden, auch eine Indach-Photovoltaikanlage und soll es in dem innovativen Kälberstall geben. „Wer robuste, langlebige Kühe haben möchte, die wirtschaftliche Leistung bringen, muss bereits bei der Kälberhaltung den Grundstein legen“, hob der Geschäftsführer in seiner Rede bei der Grundsteinlegung hervor. Bei der Konzeptentwicklung war die Landesanstalt für Landwirtschaft, der Forschungspartner der BaySG eng eingebunden.



500 Hektar Fläche

Das Staatsgut Achselschwang bewirtschaftet eine Fläche von über 500 Hektar Landwirtschaftsfläche. Ein Großteil davon ist Grünland. 180 Kühe samt ihren Kälbern bilden die Basis für die Versuchsdurchführung und die praktische Ausbildung. Das Leistungsniveau der Milchviehherde liegt bei über 10.000 Kilogramm Milch pro Jahr.

Der neue Kälberstall stellt somit einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit dar.