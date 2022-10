Ein unmoralisches Mietangebot vom Ammersee

Von: Dieter Roettig

Im „Aal“ genannten Wohnblock der Prix-Siedlung wurden auch Wohnungen zu „sozialverträglichen Preisen“ verkauft. Sie dürfen aber nicht ohne Genehmigung der Gemeinde zur Vermietung angeboten werden. © Roettig

Schondorf – Wer eine vergünstigte Wohnung auf dem Prix-Gelände ergattern konnte, darf sich glücklich schätzen. Während Bauherr Wüstenrot die Häuser und Wohnungen zu teuren und marktüblichen Preisen verkaufte, wurden 30 Prozent der auf dem ehemaligen Fabrikgelände zwischen Schul- und Ringstraße entstehenden Einheiten zu Sonderpreisen „an die ortsverbundene Bevölkerung mit besonderem Bedarf“ vergeben.

Das war eine Bedingung der Gemeinde für den Wüstenrot-­Zuschlag. Für diese 18 Eigentumswohnungen in verschiedenen Größen und sechs Reihenmittelhäuser hatte deshalb auch allein die Gemeinde das Vergaberecht. Und das sorgt aktuell für ein „Gschmäckle“. Während viele Bewerber (die exakte Zahl ist im Rathaus unter Verschluss) leer ausgingen, konnten ausgerechnet zwei Kinder von Bürger­meister Alexander Herrmann (Grüne) Wohnungen im langgestreckten Wohnblock „Aal“ entlang der Bahnlinie erwerben.

Für noch mehr Unmut aber sorgt Herrmanns Tochter, die sich offensichtlich nicht an die Vergaberichtlinien hält. Demnach verpflichten sich die Käufer, das zu Sonderkonditionen erworbene Objekt selbst zu bewohnen und 15 Jahre zu halten. Eine Vermietung zu Spekulationszwecken sei verboten. Änderungen der Besitz- oder Wohnverhältnisse aus persönlichen Gründen oder eine daraus resultierende Absicht zur Vermietung seien mit der Gemeinde abzusprechen und genehmigen zu lassen. Der neue Besitzer oder Mieter müsse natürlich auch die Kriterien das Vergabekatalogs erfüllen. Die Gemeinde selbst habe zudem ein Vorkaufsrecht.



Angeblich ohne diese Rücksprache hat die Herrmann-Tochter ihre noch nicht bezogene „Stilvolle 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon“ über ImmoScout24 zur Miete angeboten. Für die 56,04 Quadratmeter verlangt sie 560,40 Euro kalt und warm 825,65 Euro. Nach heftigen Protesten wurde die Anzeige inzwischen „inaktiv“ geschalten.

Mit dieser Anzeige bot die Bürgermeistertochter ihre gerade erst erstandene Wohnung zur Miete an. © Immoscout24/Roettig

Die Bürgermeister-Tochter ist wohl nicht die einzige, die mit den Mieteinnahmen ihre Wohnung abbezahlen will. In der jüngsten Gemeinderatssitzung meldeten sich Thomas Betz (CSU) und Franziska Königl (FWS) zu Wort, die man wegen angeblich weiterer Fälle immer wieder anspreche. Königl sprach sogar von „schlaflosen Nächten“, weil man hier nicht einschreite. Bettina Hölzle (CSU) forderte ein regelmäßiges Screening, um solche Fälle aufzudecken. Eine weitere Behandlung im Bauausschuss solle „wegen der Abschreckung“ unbedingt öffentlich mit der Presse stattfinden, forderte Simon Springer (CSU).

»Unter aller Kanone«



Bürgermeister Alexander Herrmann betonte, bislang habe noch kein Prix-Käufer einen Antrag auf Weiterverkauf oder Vermietung bei der Gemeinde gestellt. Den mutmaßlichen Fall bezüglich seiner Tochter überging er (zumindest in der öffentlichen Sitzung), wie auch die Gemeinderäte in der Diskussion ihren Namen vermieden. Vize-­Bürgermeister Martin Wagner (CSU), der den Vergabeprozess zusammen mit einem Rechtsbeistand federführend begleitete, betonte auf KREISBOTEN-Anfrage, die Bürgermeister-Kinder hätten die Bewerbungskriterien allesamt erfüllt. Insofern habe es keinen Grund für eine Ablehnung gegeben: „Alles war rechtlich sauber.“ Trotzdem habe er „Bauchschmerzen gehabt, weil die Eltern gut bestellt sind.“ Es sei ganz allgemein nicht richtig, bei so einem gut gemeinten Projekt die Wertsteigerung abzuschöpfen. Das sei zwar nicht unbedingt „justiziabel, aber moralisch unter aller Kanone.“



Die Auswahl der Bewerber für vergünstigten Prix-Wohnraum richtete sich nach Kriterien wie Einkommen, Vermögen, Förderung von Familien mit Kindern, Behinderung und Pflege naher Verwandter mit einem Punkte­system. Je länger ein Bewerber schon mit Hauptwohnsitz in Schondorf lebt, desto mehr Punkte gab es. Der Gesamtbetrag der Einkünfte des Haushaltes eines Bewerbers durfte im Durchschnitt der letzten drei Jahre bei Ehepaaren oder Lebensgemeinschaften 90.000 und bei allein Lebenden 65.000 Euro nicht übersteigen. Sogar an ein ehrenamtliches Engagement in Schondorfer Vereinen und Institutionen wurde bei den Vergaberichtlinien gedacht. Eine einfache Mitgliedschaft reicht hier nicht, sondern nur eine „arbeitsintensive Funktion“ zählt hier wie etwa Vorstand, Trainer oder aktiver Feuerwehrler.



Als sozialverträglich hatte der Prix-Ausschuss für die Reihenhäuser einen Quadratmeterpreis von 3.500 Euro festgelegt, für die Eigentumswohnungen im Mehrfamilienhaus 3.350. So kam beispielsweise eine Wohnung mit 82 Quadratmetern auf knapp 275.000 Euro, während der wohlbetuchte Wüstenrot-Kunde dafür rund 670.000 Euro berappen musste.



Bürgermeister Herrmann war bis dato für eine weitere Stellungnahme nicht zu erreichen.